본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

서대문구, 안산 봉수대서 ‘새해 해맞이’

김민진기자

입력2025.12.26 08:43

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 내년 1월 1일 구 관내 안산(鞍山) 봉수대 인근에서 새해 해맞이 행사를 연다.


서대문문화원 주관으로 열리는 이번 행사는 오전 7시 47분으로 예상되는 일출 시각에 맞춰 '희망의 해오름 만세삼창'과 함께 일출을 감상한다. 기상청은 1월 1일 서울 지역 날씨를 '맑음'으로 예보해 해돋이를 볼 수 있을 전망이다.

서대문구 안산(鞍山) 봉수대에서 바라보는 일출 모습. 서대문구 제공.

서대문구 안산(鞍山) 봉수대에서 바라보는 일출 모습. 서대문구 제공.

AD
원본보기 아이콘

현장으로 향하는 길은 서대문구청 뒤편 안산 '만남의 장소' 입구에서 시작된다. 만남의 장소, 무악정, 헬기장까지 곳곳에 오전 6시 30분께부터 주민을 위한 따뜻한 차와 핫팩이 준비된다. 안내 요원과 안전 요원들이 참여자들을 해맞이 장소로 안내한다.

20~30분 안산을 오르면 메타세쿼이아길 화장실과 무악정을 거쳐 헬기장에 이른다. 무악정에서는 윷으로 알아보는 신년운세 이벤트가 열린다. 헬기장에서는 새해 소망을 외치며 큰북을 쳐 보고 병오년 붉은 말 그림을 배경으로 기념사진도 찍을 수 있다.


구는 경사로와 계단에 대한 사전 안전 점검, 안전 펜스와 안전 통제선 설치, 인파 밀집에 따른 상하행 동선 분리, 현장 임시진료소 운영 등을 통해 안전에 만전을 기한다. 서대문경찰서, 서대문소방서, 서대문구보건소 등과 긴밀한 공조 체계도 유지한다.


이성헌 서대문구청장은 "서대문 안산 해맞이 행사가 새해 첫날 가족, 이웃과 덕담을 나누고 새로운 각오를 다지며 2026년을 활기차게 여는 시간이 될 것으로 기대한다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

"美 J-1비자 '현대판 노예'로 악용…근로시간 위반·산재 등 속출"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기