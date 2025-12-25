이장우 대전시장, 연말연시 맞아 특별방범활동 매진하는 경찰관들 격려

대전자치경찰위원회와 함께 둔산지구대 방문



이장우 대전시장이 24일 저녁 대전자치경찰위원회와 함께 둔산경찰서 둔산지구대를 방문해 연말연시 특별방범활동에 매진하고 있는 현장 경찰관들을 격려했다.

이번 방문은 연말연시를 맞아 각종 범죄와 안전사고 예방을 위해 현장을 지키고 있는 자치경찰의 노고를 위로하고, 현장의 애로사항을 직접 청취하기 위해 마련됐다.

이날 이 시장은 둔산지구대 치안 현황 보고를 받은 뒤, 대전경찰청 112상황실과 교신하며 주·야간 24시간 근무 중인 경찰관들에게 격려의 메시지를 전했다.

이장우 시장은 "연말연시 어수선한 분위기 속에서도 시민의 안전을 지키기 위해 현장을 묵묵히 지켜주시는 대전경찰 여러분께 시장으로서 진심으로 감사드린다"고 말했다.

또한 최근 시청 북문 인근에서 발생한 2000만 원대 보이스피싱 수거책 검거 사례를 언급하며 "보이스피싱 근절을 위해 현장에서 애쓴 경찰관들의 노고에 박수를 보낸다"고 격려했다.

한편, 대전시는 2026년 자치경찰 예산을 확정하고 자치경찰의 사기 진작과 근무 여건 개선을 위해 마음 충전 프로그램과 맞춤형 후생 복지포인트 예산을 증액했으며, 학대 예방(APO) 및 범죄예방진단(CPO)을 위한 자치경찰 전담 차량 3대를 추가 지원하는 등 전년 대비 10.26% 예산을 확대했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



