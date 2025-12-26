본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

K란제리 '엘라코닉' 미드나잇 컬렉션 론칭

이민지기자

입력2025.12.26 11:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신세계라이브쇼핑, '엘라코닉' 론칭
가장 특별한 순간의 언더웨어
세계적 권위 파리 란제리 박람회 호평

신세계라이브쇼핑이 연말선물 시즌을 맞아 엘라코닉(ELLACONIC)의 미드나잇 컬렉션인 '루미에르 브라 팬티세트'를 선보인다.


엘라코닉은 신세계백화점이 론칭한 브랜드로 노와이어 브라를 주력으로 내세우고 있다. 'ELLE(여성)' + 'LACONIC(간결함)'의 의미를 담아, 여성을 위해 심플하면서도 본질적인 자신감과 아름다움의 가치를 전달한다.

K란제리 '엘라코닉' 미드나잇 컬렉션 론칭
AD
원본보기 아이콘


미드나잇 컬렉션은 '빛을 입는 란제리'라는 콘셉트로 탄생했다. 스타일리시한 레이스위에 섬세한 스팽글을 수놓아, 빛의 각도와 움직임에 따라 은은하게 반짝이는 게 차별화 포인트다.


또 프리미엄 소재인텐셀 브랜드의 리오셀을 적용해 피부에 닿는 순간 부드러운 촉감을 선사하며 온종일 입어도 편안하다. 이번 컬렉션은 올해 세계적으로 인정받는 파리 란제리 박람회에 출품돼 호평받아 한국 브랜드의 경쟁력을 세계에 알린 바 있다. 한국 여성의 감성과 글로벌 트렌드를 조화로우면서도 화려하게 담아냈다는 반응을 얻었다.


권석홍 신세계라이브쇼핑 레포츠 언더웨어팀 팀장은 "엘라코닉 미드나잇 컬렉션은 단순한 언더웨어가 아닌, 여성의 자신감과 내면의 빛을 표현하고 있다"며 "스스로 혹은 지인에게 주는 프리미엄 선물로 손색이 없을 것"이라고 밝혔다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'일본 여행 가지마' 中 또 초강수…여행사에 "비자신청 40% 줄여라"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기