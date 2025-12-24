시흥시, '매니페스토 문화정책 콘체르토'서 우수상

청년 문화예술 인재 양성-성장-자립 시스템 사례 발표

경기도 시흥시는 한국매니페스토실천본부가 22~23일 이틀간 상지대학교에서 개최한 '2025 전국 기초단체장 매니페스토 문화정책 콘체르토'에서 문화 활동 활성화 분야 우수상을 받았다고 24일 밝혔다.

상지대학교에서 열린 '매니페스토 문화정책 콘체르토'에서 우수상을 받은 시흥시 관계자들이 수상을 자축하고 있다. 시흥시 제공

이 행사는 문화자치 및 문화민주주의 실현, 도시 활력 활성화를 위해 우수 문화정책사업의 공유·학습·확산의 장을 제공하기 위해 올해 처음 열린 우수사례 대회다.

시흥시는 행사에서 청년청소년과의 '분야별 맞춤형 미래 문화예술 인재 양성--성장-자립 시스템' 사례로 우수상을 받았다. 이 정책은 청년 예술인의 경험 확대 및 경력 개발을 지원하는 것은 물론, 청년 문화예술인의 체계적 관리를 통해 맞춤형 정책·프로그램을 제공해 사업의 실효성을 확대했다.

임병택 시흥시장은 "앞으로도 현장의 목소리를 바탕으로 문화가 미래로 이어지는 정책을 확대해 시흥을 문화로 성장하는 도시로 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



