삼정KPMG "CES 2026 관전 포인트·현장 가이드 영상 공개"

세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026 개막을 앞두고 삼정KPMG가 전시를 보다 효율적으로 관람할 수 있는 관전 포인트와 핵심 트렌드를 정리한 가이드를 공개했다.

24일 삼정KPMG가 공개한 'CES 2026 관전 포인트 및 출장자를 위한 가이드' 영상 콘텐츠엔 CES 주요 관전 포인트를 체계적으로 정리하고, 미국 라스베이거스 현지 전시 동선을 함께 안내하는 내용이 담겼다.

라스베이거스 대규모 현장을 효율적으로 관람하는 핵심 포인트 제시

LVCC(Las Vegas Convention Center), 베네시안(Venetian), C 스페이스(C Space) 등 CES 2026의 3대 전시 구역.

영상은 우선 CES의 핵심 전시장인 LVCC(Las Vegas Convention Center), 베네시안(Venetian), C 스페이스(C Space) 등 3대 전시 구역의 특징을 소개했다. 메인 전시장인 LVCC 캠퍼스에서는 모빌리티 기업 중심의 웨스트홀(West Hall), AI(인공지능)·전자·가전 기업이 집중된 센트럴홀(Central Hall), IoT(사물인터넷)·핀테크 등 다양한 테마로 구성된 노스홀(North Hall) 등 전시관별 테마에 맞춘 관람 팁을 제시했다.

또한 세계 각국의 스타트업이 모여 있는 유레카파크를 비롯해 스마트홈, 디지털 헬스, 라이프스타일 테크 등 여러 콘셉트의 전시가 열리는 베네시안 캠퍼스(Venetian Campus), 엔터테인먼트와 브랜드 마케팅 등 전문가들의 다양한 행사가 진행될 C 스페이스(C Space) 캠퍼스까지 주요 전시 공간을 효율적으로 관람할 수 있도록 동선 가이드도 소개했다.

CES 2026 기간 동안 LVCC 북쪽에 위치한 퐁텐블로(Fontainebleau) 호텔에서 AI와 양자기술 등 첨단 기술을 중심으로 새롭게 운영되는 신규 프로그램 'CES 파운드리(Foundry)'의 주요 전시 및 행사 내용도 전했다.

한편, CES 2026 혁신상 심사에 삼정KPMG가 참여한 가운데, CES 2026 혁신상 심사위원이 직접 설명하는 혁신상 주요 심사 요소로는 ▲엔지니어링(Engineering) ▲디자인 ▲혁신성 등을 꼽았다. CES 최고혁신상 및 혁신상 선정에서는 기술력뿐 아니라 제품의 기획 의도가 디자인과 기능에 얼마나 잘 반영됐는지, 그리고 얼마나 새롭고 차별화된 가치를 제시하는지가 핵심 평가 요소라는 점을 강조했다.

"주요 키워드는 피지컬AI·공간컴퓨팅·디지털 헬스·모빌리티·스마트홈"

'CES 2026 관전 포인트 및 출장자를 위한 가이드' 영상 콘텐츠엔 CES 주요 관전 포인트와 전시 동선을 안내하는 내용이 담겼다.

영상에서는 CES 2026에서 주목할 5대 키워드와 관련 제품·기술에 대한 분석도 함께 다뤘다. 삼정KPMG가 선정한 CES 2026의 핵심 키워드는 ▲피지컬 AI ▲공간 컴퓨팅 ▲디지털 헬스 ▲모빌리티 ▲스마트홈이다. 이와 함께 CES 2026 기간 동안 진행되는 글로벌 주요 기업들의 핵심 기조연설 일정도 장소별로 정리해 소개했다.

피지컬 AI 분야에서는 로보틱스와 AI(인공지능)의 결합이 한 단계 진화하며, 개념 검증을 넘어 실제 구현 단계에 접어든 모습을 확인할 수 있을 것으로 전망된다. 공간 컴퓨팅 분야에서는 XR(확장현실) 기술이 차세대 디바이스와 결합해 다양한 산업 현장 적용 사례로 소개될 예정이다. 디지털 헬스 분야에선 스마트 디바이스로 개인의 건강 관리 효율을 높이는 다양한 솔루션이 등장하며 주목받을 것으로 예상된다.

모빌리티 분야에서는 AI와 센서 기술 고도화를 통한 소프트웨어 경쟁력 확보가 핵심 이슈로 부상할 전망이며, 자율주행은 물론 산업 현장의 업무 자동화를 구현하는 제품과 기술이 공개될 것으로 보인다. 스마트홈 분야에서는 AI 기반 기기 간 연동성이 강화되며, 이러한 홈 솔루션이 소비자의 일상과 라이프스타일을 어떻게 변화시킬지에 초점이 맞춰질 것으로 전망된다.

염승훈 삼정KPMG 테크놀로지 산업 리더(부대표)는 "CES 2026은 AI, 로봇, 헬스케어, 모빌리티, 스마트홈 등 다양한 분야의 혁신 기술이 우리의 일상과 산업을 어떻게 변화시킬지 한눈에 보여주는 기회"라며 "기업이 제시하는 기술 활용 방식과 미래 전략을 통해 향후 시장과 라이프스타일의 변화를 가늠해보고, 앞으로 어떤 서비스와 비즈니스가 현실화될지를 예측해볼 수 있는 무대가 될 것"이라고 말했다.

이번 'CES 2026 관전 포인트 및 출장자를 위한 가이드' 영상은 삼정KPMG 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다





