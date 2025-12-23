◇ 과장급 전보
▲ 정부청사관리본부 관리총괄과장 서현덕 ▲ 〃 서울청사관리소 관리과장 김상춘
[인사] 행정안전부
2025년 12월 23일(화)
