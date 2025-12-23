본문 바로가기
윤석열 전 대통령 부친 묘지에 철심 박은 70대 남성 2명 체포

이이슬기자

입력2025.12.23 17:13

"액운 막기 위해 그랬다"

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령의 부친인 고 윤기중 연세대 명예교수의 묘지를 훼손한 남성 2명이 경찰에 붙잡혔다.


경기 양평경찰서는 건조물침입 및 재물손괴 혐의로 70대 A씨 등 2명을 현행범으로 체포해 조사 중이라고 23일 밝혔다.

A씨 등은 이날 낮 12시45분쯤 경기 양평군 양평읍의 한 공원묘지에서 윤기중 명예교수의 묘지에 옷걸이 두께의 길이 약 30㎝ 철침 여러 개를 박는 방식으로 묘지를 훼손한 혐의를 받고 있다.


경찰은 "누군가 묘지를 훼손하고 있다"는 목격자 신고를 받고 출동해 현장에서 이들을 검거했다.


A씨 등은 경찰 조사에서 자신들을 윤 전 대통령의 지지자라고 밝히며 "액운을 막기 위해 그랬다"는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다.

경찰은 범행 동기와 구체적인 경위를 조사할 방침이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
