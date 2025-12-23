캐처스, ISO 4대 국제 인증 석권… 식품제조 방제 서비스 ‘글로벌 스탠다드’ 완성

- 품질·환경·안전보건 이어 ‘고객만족(ISO 10002)’까지 획득, 글로벌 수준 경쟁력 입증

- 기업부설연구소 주도 ‘R&D 연계형 CS’ 도입으로 차별화된 방제 솔루션 제시

식품제조업 특화 해충방제 솔루션 기업 ㈜캐처스가 ISO 9001(품질), ISO 14001(환경), ISO 45001(안전보건), ISO 10002(고객만족경영시스템) 등 경영시스템 핵심 4대 국제 인증을 모두 획득하며, 방제 서비스 전반에서 글로벌 수준의 운영 체계를 완성했다.

캐처스는 최근 방제 업계 최초로 'ISO 10002(고객만족경영시스템)' 인증을 획득했다고 밝혔다.

이로써 캐처스는 기존에 보유하고 있던 ▲품질(ISO 9001) ▲환경(ISO 14001) ▲안전보건(ISO 45001) 인증에 더해 이번 ISO 10002까지 확보하며, 경영시스템의 4대 핵심 분야 국제 인증을 모두 석권하게 되었다.

특히 이번에 획득한 ISO 10002는 고객의 요구와 불만을 신속하고 공정하게 처리하는 시스템을 갖춘 기업에 수여되는 국제 표준이다. 식품제조 현장에서 발생하는 해충 문제는 제품의 안전성과 직결된다. 따라서 고객의 요구에 얼마나 신속하고 정확하게 대응하느냐는 단순 서비스 영역을 넘어 생산 품질 경쟁력을 좌우하는 척도가 된다.

캐처스는 이번 인증 과정에서 차별화된 전략을 선보였다. 일반적인 CS 부서가 아닌, 기업부설연구소가 고객 만족 관리를 총괄하도록 설계한 것이다. 이를 통해 현장의 불만 사항이 접수되면 전문 연구 인력이 즉각적인 솔루션을 제시하여 문제를 조기에 해결하고, 해당 사례를 연구 데이터로 축적해 방제 시스템 개선과 신기술 개발로 잇는 'R&D 연계형 고객만족 시스템'을 구축했다.

캐처스는 "식품 현장의 까다로운 눈높이를 맞추기 위해서는 한 단계 높은 수준의 고객 감동이 필요하다"며 "업계 최초 인증이라는 타이틀에 걸맞게 최고의 서비스 품질을 증명할 것"이라고 밝혔다.

국내 최대 규모의 해충 분류 데이터를 보유하고 있는 캐처스는 이를 바탕으로 HACCP 및 FSSC 22000 등 글로벌 기준에 맞춘 정밀 진단 서비스를 제공하고 있다. 앞으로도 이 4대 국제 인증 시스템을 통합 운영하며 식품 산업 현장에 최적화된 고도화된 방제 서비스를 제공할 방침이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



