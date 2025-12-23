본문 바로가기
공주시, 도비 538억 확보…1176억 지역균형발전 '올인'

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.12.23 10:29

시계아이콘00분 51초 소요
충남 지역균형발전 2단계 2기 7개 사업 최종 확정

공주시청 전경

공주시청 전경

공주시가 충남도 지역균형발전사업에서 대규모 국·도비를 확보하며 미래 성장 기반 마련에 속도를 낸다.


금강 생태·문화 관광부터 백제왕도 디지털 유산, 식품·디지털 산업 육성까지 아우르는 총 7개 사업에 1176억 원이 투입되며, 공주 발전 전략이 본격적인 실행 단계에 들어섰다.

공주시는 충남도 제2단계 제2기 지역균형발전사업에 총 7개 사업이 확정됐다고 23일 밝혔다.


시에 따르면 도는 최근 열린 제6회 균형발전위원회를 통해 공주시가 신청한 시군 자율사업 4건을 최종 승인했다.


이번에 선정된 사업은 ▲사계절 금강문화콘텐츠 개발사업 ▲금강행복정원 기반 조성사업 ▲백제왕도 디지털유산관 조성사업 ▲1940 문화양조장 조성사업 등으로, 총사업비는 476억 원에 달한다.

시는 지난 9월 ▲백제문화복합단지 조성사업 ▲식품안전 R&D 클러스터 기반 조성사업 ▲G-디지털 혁신기반 플랫폼 구축사업 등 3개 사업이 확정된 데 이어, 이번 추가 선정으로 모두 7개 사업이 충청남도 지역균형발전사업에 이름을 올리게 됐다.


이들 사업에는 도비 538억 원을 포함해 총 1176억 원의 사업비가 투입되며, 오는 2026년부터 2030년까지 5년간 단계적으로 추진될 예정이다.


시는 각 사업별 세부 추진계획을 조속히 수립하고, 관련 행정 절차를 신속히 이행해 사업 추진에 박차를 가할 방침이다.


특히 금강 권역을 중심으로 한 생태·문화 관광 기반 확충과 함께, 디지털·식품 분야를 포함한 미래 성장 산업 육성에 행정 역량을 집중할 계획이다.


시는 문화·관광 인프라 확충은 물론, 산업 구조 고도화와 지속 가능한 지역 성장 토대를 동시에 강화하는 계기를 마련하게 될 것으로 기대된다.


최원철 공주시장은 "이번 지역균형발전사업은 공주시가 역사문화와 미래 산업이 조화를 이루는 거점 도시로 도약하는 중요한 전환점"이라며 "금강 권역 생태·문화 관광 중심지로서의 위상을 공고히 하고, 지역 경제 활성화와 시민 삶의 질 향상을 위해 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

