BC카드, 외국인 스테이블코인 국내결제 실증

10월부터 두 달간 결제안정성 검증

BC카드는 외국인 보유 스테이블코인을 국내 가맹점에서 결제 수단으로 활용하는 실증사업을 마쳤다고 23일 밝혔다.

블록체인 금융 기업 웨이브릿지, 해외 디지털 월렛사 아론그룹, 해외송금 전문 핀테크 기업 글로벌머니익스프레스와 함께 실증사업을 진행했다.

지난 10월부터 약 두 달간 진행한 실증은 외국인 보유 외화 기반 스테이블코인을 국내 결제 환경에서 활용할 수 있는지 살펴보고 결제 편의성과 안정성을 검증하는 데 초점을 맞췄다.

실증은 외국인 이용자가 BC카드와 제휴된 해외 디지털 월렛에서 보유 중인 스테이블코인을 디지털 선불카드로의 전환과정을 먼저 거쳤다. 이후 별도 실물카드나 환전 절차 없이 QR만으로 편의점, 카페, 마트 등 국내 가맹점에서 결제가 잘 되는지 검증했다.

핵심은 스테이블코인의 국경 간 이동성 및 카드 결제 인프라의 안정성을 결합한 데 있다. 스테이블코인은 해외 결제 및 송금 측면에서 효율성은 높지만, 결제 취소나 정정 등 실시간 처리가 필요한 국내 카드 결제 환경에서는 활용에 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 BC카드는 디지털 선불카드를 매개로 스테이블코인 결제를 기존 카드 승인·정산 구조에 편입했다. 이를 통해 결제 고객과 가맹점 모두 기존 카드 결제와 동일한 방식으로 거래할 수 있도록 설계했다.

BC카드는 이번 실증에 대해 단기 기술 검증을 넘어 향후 국내 법·제도 변화에 대응하기 위한 스테이블코인 결제 구조를 준비하는 과정으로 보고 있다.

이를 통해 가상자산 관련 법제화 흐름을 고려해 유관 기관과의 협력을 강화하는 한편, 국내 제도에 부합하는 결제 모델 고도화를 통해 한국형 스테이블코인 결제 인프라 구축을 주도한다는 계획이다.

최원석 BC카드 사장은 "스테이블코인은 기술적 특성 상 국경 간 결제 측면에서 특히 효용성이 있어 외국인 소비자의 국내 결제 경험을 개선할 가능성이 크다"며 "BC카드는 카드 결제 인프라를 기반으로 국내 법·제도 환경에 부합하는 안정적 스테이블코인 결제 모델을 단계적으로 준비할 것"이라고 말했다.

한편 BC카드는 국내 최대 결제 인프라 기업으로서 주요 금융사, 핀테크, 가상자산사업자들과 파트너십을 강화하며 국내 스테이블코인 시장 활성화에 필요한 범용 결제 인프라 구축에 집중하고 있다.

결제 시 법정화폐와 스테이블코인 간 합리적인 교환 비율을 산정하는 데이터 처리 기술 등 핵심 기술에 대한 특허를 출원해 지식재산권 기반 인프라 경쟁력 확보에 힘쓰고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



