베르나르 베르베르 '개미', 웹툰으로 나온다

카카오엔터 24일 공개…250화 규모로 연재

웹툰 '개미' 표지 AD 원본보기 아이콘

카카오엔터테인먼트는 프랑스 작가 베르나르 베르베르의 장편 소설 '개미'를 웹툰으로 각색해 카카오페이지와 카카오웹툰에서 공개한다고 23일 밝혔다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 2025 글로벌 웹툰 지적재산(IP) 제작 지원 작품이다. 250화 규모로 연재된다.

소설 '개미'는 1993년 국내에 처음 소개됐다. 인간과 개미의 세계를 교차해 풀어내는 이야기로 많은 사랑을 받았다.

웹툰은 케나즈에서 약 2년 동안 제작됐다. '도깨비언덕에 왜 왔니?', '한 여름밤의 꿈', '닥터 파인의 하루' 등의 김용회 작가가 그렸다.

원작과 같이 조나탕 웰즈가 삼촌의 유언에 따라 집을 상속받으면서 시작한다. 카카오엔터는 "인간과 개미 공동체 에피소드를 교차하되, 각 캐릭터 서사에 초점을 맞춰 웹툰 호흡을 살렸다"고 소개했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>