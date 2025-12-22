본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]아침 최저기온 -6도…오후부터 전국 대부분 비

박재현기자

입력2025.12.22 20:15

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화요일인 23일 오후 전국 대부분 지역에서 비가 내릴 것으로 예보됐다. 경기북부와 강원내륙·산지에는 눈이 내리겠다.

[내일날씨]아침 최저기온 -6도…오후부터 전국 대부분 비
AD
원본보기 아이콘

22일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 -6~6도, 낮 최고기온은 3~15도로 예보됐다.


오후부터는 기온이 평년 수준을 약간 웃돌면서 추위가 다소 누그러지겠다. 다만 전국 대부분의 지역에서 비가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙·산지, 충북이 5~10㎜다. 대전·세종·충남, 광주·전남, 전북, 부산·울산·경남, 대구·경북, 제주도는 5~20㎜다.


예상 적설량은 경기북동부가 1㎝ 미만, 강원중·북부산지가 1~5㎝, 강원중·북부내륙이 1㎝ 안팎이다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강사활동 가능…특단 조치 내린 日 "젊은이들 이탈 막아라" 낮에 공무원 하고 밤에 강... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"답례품도 남다른 클라스"…김우빈·신민아 하객 선물 봤더니

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

머스크 SNS에 뜬 영상에 '화들짝'…콘서트 뒤집은 키 작은 댄서들

생활고 시달리던 두 청년, 빌린 땅 팠다가 9000만원 다이아 발견

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

이재용, 반도체 직접 챙긴다…DS 기흥·화성 사업장 방문

지난해 개인사업자 연체율 0.98% '역대 최고'

새로운 이슈 보기