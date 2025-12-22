[내일날씨]아침 최저기온 -6도…오후부터 전국 대부분 비

화요일인 23일 오후 전국 대부분 지역에서 비가 내릴 것으로 예보됐다. 경기북부와 강원내륙·산지에는 눈이 내리겠다.

22일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 영하 -6~6도, 낮 최고기온은 3~15도로 예보됐다.

오후부터는 기온이 평년 수준을 약간 웃돌면서 추위가 다소 누그러지겠다. 다만 전국 대부분의 지역에서 비가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도, 강원내륙·산지, 충북이 5~10㎜다. 대전·세종·충남, 광주·전남, 전북, 부산·울산·경남, 대구·경북, 제주도는 5~20㎜다.

예상 적설량은 경기북동부가 1㎝ 미만, 강원중·북부산지가 1~5㎝, 강원중·북부내륙이 1㎝ 안팎이다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



