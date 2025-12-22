본문 바로가기
2027년도 의대 정원 추계 결과, 다음 주로 연기

박재현기자

입력2025.12.22 20:04

AI 생산성 영향 여부 등 추가 논의

2027년도 의과대학 정원을 정하는 추계위원회가 발표 시점을 한 주 늦추기로 했다.


22일 의사인력 수급추계위원회(추계위)는 서울에서 제11차 회의를 열었지만 결론을 내리지 못한 것으로 알려졌다. 당초 추계위는 이날 회의를 끝으로 추계 결과를 발표하고 2027년 의대 정원 등을 정한다는 방침이었으나, 위원들은 다음 주 추가로 회의를 열기로 했다.

위원들은 그간 추계위가 논의했던 적정 분석 단위(1인당 의료이용량)와 추계 방식 등을 바탕으로 최종 추계 모형 2가지를 정하고, 인공지능(AI) 생산성과 의사 근무일수 변화에 따른 시나리오 적용 방안을 논의했다.

위원장인 김태현 한국보건경제정책학회 회장은 회의가 끝난 후 "기본 모형 2가지를 바탕으로 오늘은 주로 여러 시나리오를 어떻게 반영할지에 대해 구체적으로 논의했고, 다음 주에 결론을 내는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.


11차 추계위 자료에 따르면 위원들은 최종 모형에 AI 생산성 향상, 근무일수 감소 등 변수를 적용해 2040년 의사 공급은 13만3000명가량으로, 수요는 14만2000∼16만9000명으로 예상했다. 부족할 것으로 추산되는 의사 규모는 1만~3만6000명으로 모형과 시나리오에 따라 크게 달라질 것으로 보인다.


김 위원장은 "아직까지 (의사가 부족하다고) 확정된 것은 없다"며 "해당 부분도 최종적으로 결론이 나면 다음 주에 말씀드리겠다"고 말했다.

앞서 정부는 의대 정원 증원과 의정 갈등을 거치면서 공급자·수요자·학계 관계자가 참여하는 추계위를 꾸리고 올해 말까지 2027학년도 이후 의대 정원을 결정하기로 했다.


2025학년도 4567명으로 늘어났던 의대 모집인원은 올해 진행 중인 2026학년도 입시에서 3058명으로 회복됐다. 2027학년도 이후 의대 정원은 추계위 논의와 보건의료정책심의위원회를 거친 뒤 복지부와 교육부가 협의해 결정할 예정이다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

