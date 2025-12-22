전남도, 국회서 광양만권 이차전지 특화단지 유치 논의

권향엽 의원과 공동 포럼 진행

K-배터리 공급망 육성방안 논의



정부 배터리 삼각벨트 구상 속

특화단지 지정 필요성 공유도

김영록 전라남도지사가 22일 서울 국회 의원회관에서 주요 내빈 및 참석자들과 '광양만권 이차전지 특화단지 유치'를 위한 퍼포먼스를 하고 있다. 전남도 제공

전라남도는 22일 오전 국회의원회관에서 '광양만권 이차전지 특화단지 유치 포럼'을 열고, 광양만권을 K-배터리 공급망의 핵심 거점으로 육성하기 위한 전략과 과제를 논의했다.

이날 포럼에는 김영록 전남도지사와 권향엽 더불어민주당 국회의원, 정인화 광양시장을 비롯해 지자체 관계자, 기업, 대학·연구기관 전문가 등이 참석했다.

정부는 지난 11월 28일 'K-배터리 경쟁력 강화 방안'을 발표하고, 호남·영남·충청을 잇는 '배터리 삼각벨트'를 구축해 호남을 핵심광물(원료)과 양극재 중심축으로 육성하겠다고 밝혔다.

포럼에서는 정부 산업정책 방향에 맞춰 광양만권을 국가 차원의 이차전지 원료·소재 생산 기지이자 신규 특화단지 후보지로 구체화하기 위한 육성 방안 등이 집중 논의됐다. 참석자들은 광양만권 이차전지 특화단지 지정 필요성에 대해 공감대를 형성했다.

주제 발표에서는 ▲이차전지 산업의 국내외 동향(최종서 한국배터리산업협회 상무) ▲광양만권 이차전지 특화단지 조성 및 육성방향(정기영 순천대 교수)이 다뤄졌다. 이어진 종합토론에서는 문승일 한국에너지공과대학 교수가 좌장을 맡아 특화단지 지정을 위한 전략과 과제가 다뤄졌다.

전남도는 광양만권 이차전지 특화단지 유치를 위해 단계적으로 준비해 왔다. 2023년 광양만권을 '이차전지 기회발전특구'로 지정해 세금·규제 완화와 기반시설 지원 근거를 마련했고, '전라남도 이차전지 산업 육성 및 지원 조례'를 제정해 제도적 기반을 갖췄다.

이와 함께 특화단지 육성계획(안)을 수립하고, 산·학·연·관 협의체와 태스크포스(TF)를 운영하며 정부 공모에 체계적으로 대응하고 있다. 전남도는 이번 포럼을 계기로 중앙정부와 국회, 산업계와의 협의를 강화해 '광양만권 이차전지 특화단지' 지정을 추진할 계획이다.

권 의원은 "전남 광양만권이 대한민국 K-배터리 공급망의 핵심으로 도약할 수 있도록 국회 차원에서 적극 지원하겠다"고 말했다.

김영록 전남도지사는 "이번 국회 포럼은 배터리 산업 경쟁의 핵심이 '생산량'에서 '공급망 안정성'으로 전환되는 흐름 속에서 광양만권의 역할을 분명히 한 자리"라며 "국가첨단전략산업 이차전지 특화단지 공모가 내년 2월 27일까지 진행되는 만큼, 오늘 논의된 의견을 특화단지 육성계획에 충실히 반영하겠다"고 강조했다.

이어 "광양만권이 특화단지로 지정되면 신규 국가산업단지 개발과 기업 유치가 본격화돼 기업 투자가 늘고 양질의 일자리가 확대될 것"이라며 "이러한 효과는 전남 동부권 산업에 새로운 활력을 불어넣고, 대한민국 K-배터리 공급망을 더욱 안정적으로 만드는 데 기여할 것"이라고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자



