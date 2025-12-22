560개 생명을 부르다… 최재은 '약속'展

서울시립미술관, 내년 4월5일까지

최재은 작가는 조각, 영상, 설치, 건축 등 다양한 매체를 넘나들며 생명과 자연의 관계를 지속적으로 탐구해 왔다. '미명(微名)' 프로젝트도 그런 일환이다. 최재은은 일상에서 마주한 들꽃과 들풀을 수집하고 그 이름을 찾아 기록하는 작업을 지속해 왔다.

22일 오전 서울 중구 서울시립미술관 서소문본관에서 열린 기자간담회에서 최재은 작가가 발언하고 있다. 서믿음 기자 AD 원본보기 아이콘

'우리가 처음 만났을 때(When We First Met)' 작품은 그 과정에서 채집한 560여 점 생명의 이름 모를 존재들을 압화하고 이름을 더해 이룬 예술이다. 하루 두 차례 산책을 하며 야생화를 수집해온 작가는 왜 그리고 어떻게 560점 생명의 이름을 찾고 모았을까. 개인전 '최재은: 약속'이 열리는 서울 중구 서울시립미술관 서소문본관에서 22일 기자들과 만난 최 작가는 "그들의 이름과 존재를 살피며 주권을 찾아주고 싶었다"며 "공존하지만 사라지고 있다는 것에 대한 안타까움 속에서 관심을 갖는다면 (존속) 가능성이 있다고 생각했다"고 말했다. 옻칠 나무 패널에 압화된 들꽃과 들풀들이 저마다의 기원과 인간과 형성한 문화, 그리고 자신이 직면한 위기에 대해 스스로의 이야기를 품고 있는 듯한 모습이다. 전시장에는 장영규 음악감독이 협업한, 산업혁명 이후 멸종된 대표적 종의 이름을 부르는 음향 설치 작업 '이름 부르기'가 잔잔하게 울려 퍼진다.

560여점의 들꽃과 들풀들의 모습과 이름을 담아 넣은 '우리가 처음 만났을 때(When We First Met)' 작품. 서믿음 기자 원본보기 아이콘

자연에 대한 작가의 애정이 분단의 상징인 비무장지대(DMZ)에 대한 특별한 감정으로 움트는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 전시장 한편에 놓인 철제 징검다리는 DMZ 철조망을 녹여 제작한 철판으로 만들어졌다. 인간의 경계와 자연의 무경계 간 대립에 대한 작가 의식을 압축적으로 시각화한 조형물이다. 가시 돋친 증오로 가득한 단절의 표상을 녹여 만든 발판을 즈려밟고 걸음으로써 우리는 경계를 넘어 새로운 차원의 삶으로 나아감을 경험한다. 최 작가는 우연한 계기로 DMZ를 접하고 그곳에서 인간성의 단절과 자연성 영속의 아이러니를 경험한 뒤 다큐 '길 위에서'(2000)를 발표하고, 종자볼(생태계 복원을 위해 식물 종자를 뭉친 것) 연구 등을 이어가고 있다. 작품 활동 역시 그 일환이다. 이번 전시에는 그런 일련의 활동을 압축적으로 전시장에 옮겨 놓았다. 그에게 예술은 단순한 미(美) 이상의 동적 가치를 지닌다. "앞으로 DMZ 활동을 확대할 계획이에요. 종자볼 기부를 독려하고 있어요." 전시 기간 관람객은 해바라기 씨앗을 흙과 함께 빚는 참여형 프로그램에 참여할 수 있다.

전시장 바닥에 DMZ 철조망을 녹여 만든 철판이 징검다리처럼 놓여있다. 서믿음 기자 원본보기 아이콘

최 작가의 작품들은 인간에게 경종(警鐘)을 울린다. 실시간 해수면 온도 데이터와 바다 이미지를 결합한 영상 작업 '대답 없는 지평' 연작은 기후 위기와 생태 파괴의 현실을 가시화한다. 전시장 중앙에 내걸린 백화된 산호는 자연이 보내는 경고로 작동하며, 인간 중심적 시각을 넘어 바다와 대지가 울리는 경종에 귀 기울일 것을 권면한다. 최 작가는 "각지의 온도가 10초에 한번씩 전달된다. 이번에 보니 1년 사이 해수면 온도가 많이 올랐다"며 "이번 전시가 관람객에게 경종을 울리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

세계 곳곳의 해수면 온도가 실시간으로 전시장에 전달되고 있다. 서믿음 기자 원본보기 아이콘

이번 전시는 국내 국·공립미술관에서 처음으로 열리는 최재은 작가의 개인전으로, 약 10년 만에 대표작과 최신작을 통해 작가의 작품세계를 조망한다. 전시는 내년 4월5일까지 열린다.

최재은 작가(71)는 1975년 일본으로 건너가 일본의 전통 꽃꽂이 예술인 소게츠 이케바나에 심취해 독창적 작품 세계를 구축했다. 이후 베니스 비엔날레 일본관 대표 작가(1995), 상파울루 비엔날레 참가(1991), 베니스 비엔날레 건축전 본 전시 초청(2016) 등 국제 무대에서 활발히 활동했다. 국내에서는 서울 경동교회 '동시다발'(1990), 해인사 성철 스님 사리탑 '선의 공간'(1995~1998), 삼성서울병원 '시간의 방향'(1994) 등 공공 프로젝트를 수행했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>