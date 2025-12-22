벤처경기 회복 국면…내년 1분기 경기전망 100 넘어

내수 회복·자금 여건 개선 기대 반영

환율·원자재 가격 상승은 부담 요인

내수 시장의 체감 회복과 자금 여건 개선에 대한 기대가 맞물리면서 벤처기업들이 내년 1분기 경기를 긍정적으로 전망했다.

벤처기업협회는 22일 '2025년 4분기 벤처기업 경기실사지수(BSI)'를 발표했다. 이번 조사는 지난달 18일부터 지난 1일까지 벤처확인기업 1200개사를 대상으로 진행됐다.

4분기 벤처기업 경기실사지수는 3분기(89.9) 대비 5.4포인트 오른 95.3을 기록하며 2024년 조사가 시작된 이후 최고치를 기록했다. 올해 1분기 이후 완만한 개선 흐름을 보인 가운데 4분기에는 상승 폭이 확대되며 체감 경기 회복세가 뚜렷해졌다.

3분기 경기실적에 대해 '개선'으로 평가한 벤처기업들은 '내수판매 호전(85.5%)'을 주요 요인으로 지목했다. 특히 '자금사정 원활(25.5%)'은 전 분기(10.6%) 대비 14.9%포인트 증가하며 기업들의 자금 여건이 개선된 것으로 나타났다. 기업경기 악화 주요 요인으로는 '내수판매 부진(87.2%)'이 여전히 가장 크게 작용한 가운데 '원자재 가격 상승(20.3%)'에 대한 응답도 전 분기(10.4%)보다 9.9%포인트 증가했다.

업종별로는 제조업과 서비스업 경기실적지수 모두 개선되며, 연중 최고 수준을 기록했다. 제조업 경기실적지수는 전 분기(88.2) 대비 3.0포인트 상승한 91.2를, 서비스업은 전 분기(91.8) 대비 8.3포인트 오른 100.1을 기록했다. 서비스업 경기실적지수는 조사 이래 처음으로 기준치 100을 웃돌았다.

항목별 실적지수는 모두 기준치를 밑돌았으나, 직전 분기와 비교하면 전반적으로 개선된 흐름을 보였다. 직전 분기 대비 1.0포인트 하락한 인력상황(96.9)을 제외한 모든 항목이 전 분기 대비 개선된 가운데, 자금 상황(94.5)의 실적지수가 8.0포인트 상승하며 조사 이래 처음으로 90선을 넘어섰다.

2026년 1분기 벤처기업 경기전망지수는 100.8로 기준치를 웃돌며 내년 벤처기업 경기 개선 기대감이 드러났다. 3분기 전망에서 기준치를 넘어선 데 이어 0.8포인트 소폭 증가하며 올 1분기 이후 4분기 연속 상승 흐름이 이어지고 있다.

내년 1분기 기업경기 개선을 전망한 벤처기업들은 주요 개선요인으로 '내수판매 호전(81.7%)' '자금사정 원활(35.5%)' '수출호전(22.9%)' 등을 꼽았다.

악화할 것으로 전망한 벤처기업들은 '내수판매 부진(86.6%)' '자금사정 어려움(32.4%)' '원자재가격 상승(25.6%)'을 주요 악화요인으로 응답했다. 특히 '원자재가격 상승' 응답률은 전 분기(14.4%) 대비 11.2%포인트 증가하며 기업들의 환율 상승 지속 등에 대한 우려가 드러났다.





