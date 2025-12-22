안산시, 시 승격 40주년 기념 슬로건·엠블럼 확정

경기도 안산시는 내년 시 승격 40주년을 기념하기 위한 슬로건과 엠블럼을 22일 확정·공개했다.

이번 슬로건과 엠블럼은 시민 공모와 자문단 심사, 디자인 개선 용역을 거쳐 확정됐으며, 내년 시정 전반에 걸쳐 활용할 예정이다.

안산시가 공개한 시 승격 40주년 엠블럼과 슬로건. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

채택된 슬로건은 시민 공모 최우수 수상작인 '함께 이룬 40년, 함께 여는 100년'이다. 시민과 함께 성장해 온 안산시의 지난 40년을 기념하고, 앞으로의 100년을 시민과 함께 열어가겠다는 미래 비전을 담았다.

엠블럼은 시민 공모 수상작을 기반으로 디자인 개선 용역을 거쳐 완성됐다. 숫자 '40'을 중심으로 안산시의 40년 성장 궤적을 상징적으로 표현했다. 직선과 곡선을 결합해 도시의 안정적인 기반과 유연한 미래 확장성을 담았으며, 숫자 '0' 상단에 배치된 빛의 요소는 도약과 비전을 상징한다.

엠블럼은 내년도 시 승격 40주년을 기념하는 각종 행사와 기념품 제작, 온·오프라인 홍보 매체 등에 활용할 예정이다.

이민근 안산시장은 "슬로건과 엠블럼을 시 기념사업에 폭넓게 활용해 사업 간 통일성을 높이고 시민과 함께하는 40주년의 의미를 지속해서 확산해 나갈 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



