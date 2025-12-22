원주시, 개인택시 면허 양수 지원 첫 결실…무사고 운전자 5명 선정

강원도 원주시가 택시 운수종사자의 숙원 사업인 '개인택시 면허 양수 융자지원 사업'의 첫 지원 대상자를 선정하고 본격적인 지원에 나섰다.

원주시는 22일 시장 집무실에서 올해 신규 사업으로 추진한 이번 사업의 첫 수혜자 5명을 초청해 축하 인사를 전하고 격려하는 자리를 가졌다.

이번 사업은 택시총량제로 인해 제한된 개인택시 신규면허 공급 문제를 해소하기 위해 올해 새롭게 추진됐다. 2025년부터 4년간 원주시는 관내에서 일반택시를 운행하며 10년 이상 무사고 경력을 가진 운수종사자 20명을 선정해 최대 1억 2천만 원의 융자를 지원하고, 연 3%의 이자를 5년간 지원할 계획이다. 이를 위해 지난 6월 강원신용보증재단, NH농협은행 원주시지부, 원주시개인택시지부와 업무협약을 체결했다.

시는 신청자 모집과 1차 대상자 선정, 개인택시 면허 양도·양수 인가 등을 거쳐 협약기관의 보증 및 대출 심사를 통과한 5명을 올해 최종 대상자로 확정했다.

선정된 택시 운수종사자들은 개인택시면허를 양수받아 보다 안정적인 경영 환경을 갖추게 될 것으로 기대된다. 이는 택시업계의 전반적인 서비스 품질 향상에도 기여할 전망이다.

원강수 원주시장은 "이번 사업은 일반택시 종사자들의 경제적 부담을 덜고, 개인택시면허 양수를 원활히 하는 중요한 첫걸음"이라며, "그동안 사고 없이 택시 운송서비스를 제공해 주신 종사자 여러분께 감사드린다"고 말했다.

이어 "앞으로도 시민들이 더 편안하게 택시를 이용할 수 있도록 최선을 다해주시길 바란다"고 덧붙였다.

한편, 원주시는 내년 융자지원 대상자 5명을 선발하기 위한 모집 절차를 마쳤으며, 이달 중 대상자를 선정할 예정이다.





