현대차그룹, CES 2026서 휴머노이드 '아틀라스' 첫 시연

현대자동차그룹이 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026에서 인공지능(AI) 로보틱스 상용화 등 생태계 확장 전략을 발표한다고 22일 밝혔다. 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 차세대 전동식 아틀라스(Atlas)도 처음으로 실물 시연한다.

현대차그룹은 내년 1월 5일(현지시각) 미국 라스베이거스 만달레이 베이 컨벤션센터에서 열리는 CES 2026 미디어데이에서 '파트너링 휴먼 프로그레스(Partnering Human Progress): AI 로보틱스, 실험실을 넘어 삶으로'를 테마로 AI 로보틱스 핵심 전략을 제시한다.

미디어 데이에서는 ▲최첨단 AI 로보틱스 기술 실증 ▲인간-로봇 협력 관계 구축 방안 ▲그룹사 역량을 결집해 조성하는 AI 로보틱스 생태계 ▲제조 환경에서의 활용과 검증을 통한 사업 확장 전략 등을 공개한다. 특히 차세대 전동식 아틀라스를 현장에서 직접 선보이며 AI 로보틱스 전략의 주요 사례를 제시한다.

아울러 현대차그룹은 '소프트웨어 정의 공장(SDF·Software Defined Factory)'을 활용해 로봇을 검증하고 이를 바탕으로 AI 로보틱스 생태계를 확장하는 전략을 발표한다. SDF는 데이터와 소프트웨어로 운영되는 첨단 스마트팩토리다.

현대차그룹의 AI 로보틱스 전략 발표는 그룹의 글로벌 유튜브 채널에서 볼 수 있다. 현지시각 1월 5일 오후 1시, 한국시각 6일 오전 6시 생중계된다.

내년 1월 6일부터 9일까지 진행되는 본 전시에서는 그룹사 역량을 결집한 AI 로보틱스 기술을 통합 실증하고 고객의 일상과 업무환경 변화를 시연한다.

전시 공간은 AI 로보틱스 연구환경을 재현한 체험존을 비롯해 진화하는 기술 개발 과정을 직접 경험할 수 있는 콘텐츠로 구성된다. 또 아틀라스·스팟(Spot)·모베드(MobED) 같은 최첨단 AI 로보틱스를 활용한 기술 프레젠테이션을 매시간 운영하며 실시간 시연과 심층 해설을 제공할 예정이다.





전영주 기자



