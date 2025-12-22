대전 신세계, 거래액 1조원 돌파…대전 최초 백화점 이후 51년만

개점 4년간 명품 라인업 구축

견고한 성장세…중부권 랜드마크 백화점으로

신세계는 21일 대전 신세계 Art&Science(대전신세계)가 올해 누적 매출(거래액) 1조원을 돌파했다고 22일 밝혔다.

2021년 8월 문을 연 대전신세계는 개점 4년 만에 매출 1조원을 돌파했다. 1974년 대전 지역 최초 백화점인 중앙데파트가 개점한 이래 51년 만에 처음이다. 대전신세계는 상반기 내수 침체 속에도 21일까지 매출 신장률 7%를 기록하며 견고한 성장세를 기록했다.

신세계백화점 대전점 야경. 신세계백화점 제공

이는 맞춤형 공간·콘텐츠 개발의 결과라는 평가다. 대전신세계는 개점과 함께 구찌, 보테가베네타 등을 입점시켰고 바쉐론 콘스탄틴, 예고 르쿨트르, IWC, 부쉐론, 불가리 등 명품 주얼리·시계 브랜드를 대전권 백화점 최초로 선보였다. 이후 디올, 펜디, 반 클리프 아펠, 불가리, 프라다를 연달아 유치한 데 이어 지역 단독으로 톰브라운, 몽클레르, 로저비비에 매장을 열었다. 올해 하반기에는 비수도권 최대 규모의 루이비통을 입점시켰다. 그 결과 올해 명품 장르는 전체 매출의 40%를 차지했다. 명품 매출은 전년 대비 10%가량 증가했다.

공간 구성도 매출에 기여했다. 대전신세계의 연면적은 약 8만5700평(28만4224㎡)으로 이중 백화점 영업 면적 약 2만8100평 규모(9만2876㎡)를 활용해 과학·문화·예술 콘텐츠를 선보였다. 대표적으로 과학관 '넥스페리움'을 비롯해 대전신세계갤러리, 4200t 수조의 아쿠아리움, 하늘공원 등을 운영한 데 이어 헬로키티 50주년 기념 팝업, 오징어 게임3 등 인기 IP 팝업과 영패션 전문관 '하이퍼그라운드'를 오픈했다. 실제로 올해 전체 방문객 중 20·30세대가 47%를 차지하고 매출 비중은 40%에 달했다.

VIP 고객 서비스도 강화했다. 올해 2월 기존 퍼스트 프라임 라운지를 트리니티 라운지로 개편하며 VIP 서비스를향상시키면서 전년 대비 VIP 고객 수는 5%가량 증가했다.

대전신세계의 성장은 대전 상권 확대로도 이어졌다는 분석이다. 올해 대전신세계를 찾은 전체 방문객 중 65.5%가 대전 외 지역에서 방문한 것으로 파악됐다. 또 국가통계포털 e-지방지표에 따르면 대전 지역 백화점 판매액은 2021년 개점 후 1조3877억을 돌파한 이후 지난해에는 1조8754억원 수준으로 증가했다.

신세계백화점은 연 매출 1조원 이상을 달성하는 지점이 5개로 늘어나게 됐다. 기존 명동 본점, 강남점, 센텀시티, 대구신세계에 이어 대전신세계가 합류하면서 전체 12개 지점(천안아산점 제외) 중 절반 가까운 5개 지점이 매출 1조원 이상을 기록하게 됐다.

박주형 신세계백화점 대표이사 사장은 "대전신세계가 대전지역 백화점 역사상 최초로 매출 1조원을 돌파하며 지역 유통의 새로운 이정표를 세웠다"며 "중부권을 대표하는 랜드마크 백화점으로서 지속적인 공간 혁신과 차별화된 콘텐츠 제공을 통해 지역과 함께 성장하고 고객들에게 더 큰 가치를 선사하는 백화점이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





