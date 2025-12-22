본문 바로가기
세계적 미술사학자 6개월 한국살이...MMCA 리서치 펠로우십 시작

서믿음기자

입력2025.12.22 09:03

시계아이콘00분 31초 소요
한국살이 후 저술 통해 세계에 한국 소개

국립현대미술관은 해외 석학 초청 연구지원 프로그램 'MMCA 리서치 펠로우십'을 본격 출범한다.

해외 석학 초청 연구지원 프로그램 'MMCA 리서치 펠로우십'의 첫 번째 펠로우로 선정된 알렉산더 알베로 미국 컬럼비아대학교 교수. 국립현대미술관 제공

해외 석학 초청 연구지원 프로그램 'MMCA 리서치 펠로우십'의 첫 번째 펠로우로 선정된 알렉산더 알베로 미국 컬럼비아대학교 교수. 국립현대미술관 제공

원본보기 아이콘

국립현대미술관은 첫 번째 펠로우로 선정된 알렉산더 알베로 미국 컬럼비아대학교 교수가 지난 15일 입국해 향후 6개월간 한국에 머물며 한국미술 연구에 돌입한다고 22일 밝혔다. 'MMCA 리서치 펠로우십'은 해외 미술계 석학에게 국내 체류 및 연구 기회를 제공함으로써 한국미술 담론의 국제화 토대를 닦고자 마련됐다.


알베로 교수는 개념미술과 제도비판 등의 분야에서 세계적 명성을 얻고 있는 미술사학자다. 체류 기간 국립현대미술관의 소장품과 아카이브, 전시와 연계한 심층 연구를 진행하고, 한국의 연구자 및 작가들과 교류하며 한국미술에 대한 이해를 심화할 예정이다. 특히 내년 3월과 6월에 두 차례 일반 대중을 대상으로 하는 공개 강연을 통해 관심 주제를 소개하고 한국미술 연구 결과를 공유할 예정이다.

김성희 국립현대미술관장은 "취임 초부터 한국미술 전시뿐만 아니라 담론의 국제적 확장을 강조해왔다. 이 플랫폼이 될 것"이라며 "첫 연구자 알베로 교수가 한국미술 연구에 새로운 시각을 보태고 국제적 확산의 기회를 여는 출발점이 되기를 바란다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
