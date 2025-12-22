[오늘의신상]"세련된 도시 감성과 대자연을 한 번에"…노랑풍선, '시애틀 일주'

내년 1월~4월까지 하와이안항공 통해 출발 가능

시애틀 4성급 호텔 5박 숙박…자유 일정 2일 포함

노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 5,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,160 2025.12.22 개장전(20분지연) 관련기사 노랑풍선, 겨울 성수기 진입…해외패키지 10% 증가[특징주]"일본 가지마" 중국 초강수에 여행주 강세[특징주] 노랑풍선 12%↑…中·日 갈등에 국내 여행 반사수혜 기대감 전 종목 시세 보기 close 은 하와이안항공·시애틀관광청과 함께 미국 서북부 대표 도시 시애틀을 둘러볼 수 있는 '시애틀 일주' 상품을 선보인다고 22일 밝혔다. 미국 서부의 대표 도시 시애틀은 세련된 도시 감성과 대자연이 공존하는 여행지로 자연 속 힐링과 감성적인 도시 여행을 동시에 원하는 여행객들에게 많은 주목을 받는 여행지다.

이번 시애틀 일주 상품은 하와이안항공을 이용해 2026년 1월부터 4월까지 출발 가능하며, 금·토·일 오후 출발 일정으로 운영된다. 시애틀 4성급 호텔 5박 숙박을 포함해 여행의 편안함을 높였으며, 여행자의 취향에 맞춰 여유롭게 일정을 즐길 수 있도록 자유 일정 2일을 포함한 것이 특징이다.

특히 미국 서북부를 대표하는 2대 국립공원인 올림픽 국립공원과 레이니어산 국립공원 방문 일정이 포함돼 대자연의 웅장함을 직접 체험할 수 있다. 유네스코 세계유산으로 지정된 올림픽 국립공원에서는 산과 숲, 해안이 어우러진 다채로운 자연 풍경을 만날 수 있으며, 26개의 빙하를 품은 레이니어산 국립공원에서는 만년설과 폭포, 청정 호수 등 장대한 자연경관을 감상할 수 있다.

도심에서는 세계적인 커피 문화의 발상지로 알려진 시애틀의 매력을 자유롭게 즐길 수 있다. 시애틀 여행의 상징으로 불리는 '파이크 플레이스 마켓'을 비롯해 스페이스 니들, 개성 있는 로스터리 카페 등을 둘러보며 시애틀 특유의 감성과 분위기를 만끽할 수 있다.

노랑풍선 관계자는 "뉴욕이나 LA와는 또 다른 매력을 지닌 시애틀은 도시의 세련미와 자연의 여유로움을 동시에 즐길 수 있는 여행지"라며 "앞으로도 항공사·관광청과의 전략적 협업을 통해 차별화된 해외여행 상품을 지속해서 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





