사회
경기도, 긴급복지 핫라인 상담건수 2만6천건 돌파

이영규기자

입력2025.12.22 07:08

경기도가 2022년8월 도입한 '긴급복지 핫라인'이 3년3개월만에 상담 건수 2만6000건을 돌파했다.


경기도는 복지 사각지대에서 세상을 떠난 '수원 세 모녀' 사건 이후 2022년 8월25일 긴급복지 핫라인(010-4419-7722)과 위기상담 통합 콜센터(031-120)를 신설했다. 최근 경기복G톡, 경기도 긴급복지 누리집으로 긴급복지 핫라인을 확대 운영하고 있다.

긴급복지 핫라인을 통해 상담받은 누적 인원은 올해 11월 말 기준 2만6696명이다. 올해에만 9323명이 상담을 받았다.


긴급복지 상담인원 2만6696명 중 7754명이 복지 관련으로 상담을 받았다. 복지 이외의 건강보험료 미납 및 도내 정책 등 문의는 1만8972명이다.


경기도 긴급복지 핫라인 안내 포스터

경기도 긴급복지 핫라인 안내 포스터

특히 사업 초기인 2022년 8~11월에는 본인 신청이 아닌 지역사회 제보가 전체 10.9%(1125명 중 123명)에 그쳤으나 올해 8~11월에는 전체 25.1%(628명 중 158명)로 증가했다.

경기도는 주변에 도움이 필요한 이웃을 발견하면 핫라인(010-4419-7722) 또는 위기상담 통합 콜센터(031-120), 경기복G톡(카카오톡), 긴급복지 누리집 등 4개 채널 어디로든 적극 제보해 달라고 당부했다.


경기도는 도민 제보 외에도 겨울철 에너지 위기가 예상되는 월세취약가구 등 위기징후 빅데이터를 활용한 복지사각지대 기획발굴도 병행하고 있다. 올해 1월부터 5월까지 복지사각지대 기획발굴로 위기도민 3047명을 지원했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

