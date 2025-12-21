본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

고려아연·영풍 美제련소 유증 가처분 결정 앞두고 '공방'

심성아기자

입력2025.12.21 14:58

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영풍 "계약 무산돼도 JV 지분 그대로…비정상 구조"
고려아연 "미국 정부 세제 보조금 지원 총 2조원"

고려아연 이 미국 테네시주 제철소 투자를 위해 추진하는 제3자 배정 유상증자에 대해 MBK파트너스· 영풍 측이 신청한 가처분의 법원 판단이 임박한 가운데 양측 간 공방이 이어졌다.

고려아연·영풍 美제련소 유증 가처분 결정 앞두고 '공방'
AD
원본보기 아이콘

21일 MBK·영풍 측은 보도자료를 통해 "고려아연의 미국 제련소 건설과 관련해 최종 합작 계약이 체결되지 않아도 합작법인(JV)이 고려아연 지분 10%를 그대로 보유하게 되는 비정상적인 구조가 존재한다는 사실이 확인됐다"고 주장했다. MBK·영풍은 고려아연이 미국 측과 체결한 '사업제휴 프레임워크 합의서'에 고려아연이 발행하는 신주의 효력이나 회수·소멸에 대해 어떤 규정도 마련돼 있지 않다며 문제를 제기했다.


MBK·영풍은 "통상적인 합작 사업에서는 최종계약을 통해 권리와 의무가 명확히 확정된 후 신주 발행이 이뤄지지만, 본 건에서는 신주 발행이 최종계약 체결 전에 먼저 진행돼 계약 성립 여부와 무관하게 JV가 지분을 확보하게 된다"며 "최종계약이 무산되더라도 고려아연은 지분을 되돌릴 법적 수단을 갖지 못한 채 주주들의 지분만 희석하는 구조가 된다"고 비판했다.

그러면서 "미국에 제련소를 건설하는 것 자체를 반대하는 것은 아니다"라며 "합의서에 고려아연에만 의무를 부과하고, 최종계약 체결 여부와 무관하게 이미 배정된 고려아연 지분을 되돌릴 방법이 없다는 게 문제"라고 지적했다.


고려아연도 이날 보도자료를 내고 미국 정부의 대규모 지원을 근거로 이번 사업 추진 정당성을 강조했다. 고려아연은 "이번 프로젝트는 세계 핵심 광물 시장환경 변화 속에 회사의 중장기 성장성과 수익성을 동시에 제고할 수 있는 전략적 투자"라며 "미국 정부의 전폭적 지원이 결합하면서 사업성을 극대화할 것"이라고 말했다.


고려아연은 미국 정부가 인플레이션감축법(IRA)에 따라 제조 비용의 10%를 세액공제로 지원하고, '하나의 크고 아름다운 법안'(OBBBA)에 의한 보너스 감가상각 제도를 통해 대규모 자본적지출(CAPEX)을 즉시 비용 처리할 수 있어 초기 조세 부담이 대폭 경감된다고 강조했다. 아울러 연방·주 정부 등의 각종 세제 혜택 및 인센티브 등을 모두 합하면 총 14억4200만달러(약 2조1300억원) 규모가 된다며 "이는 제련소 프로젝트의 사업성을 뒷받침하는 중요한 요소"라고 설명했다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사정, 어쩔 수 없었대요" "이웃집 아이 학원 안가던데" 알고보니…"집안 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"시중 절반값" 인기 폭발, 군 마트 랭킹 싹쓸이…"이래도 되나" 우려도

"회원님 살 빼야죠" 물으니 "위고비 맞을래요"…헬스장 식은 땀

김주하 "전 남편 외도에 폭행까지…고막 터지고 뇌출혈" 개인사 첫 고백

10년 연애에 3억 기부 하더니…신민아·김우빈 결혼식 주례도 깜짝

직장내 괴롭힘 신고하니 "비밀유지 각서" 요구…거절하니 "조사 안해"

"韓, 미의 기준 악명 높아"…탈모인 돕기 나선 李 대통령에 외신도 주목

고환율에 '수입물가' 폭등… 5년새 커피 280%·소고기 60% 올라

새로운 이슈 보기