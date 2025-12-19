본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

완주군, 귀농귀촌 통합정보 제공 평가서 '우수'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.19 13:37

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임시거주시설 운영·맞춤형 상담 시스템 등 호평

전북 완주군이 '2025년 귀농·귀촌 통합정보 제공 우수 시군 평가'에서 우수 지자체로 선정돼 장려상을 받았다.

완주군이 '2025년 귀농귀촌 통합정보 제공 우수 시군 평가'에서 우수 지자체로 선정돼 장려상을 받았다. 완주군 제공

완주군이 '2025년 귀농귀촌 통합정보 제공 우수 시군 평가'에서 우수 지자체로 선정돼 장려상을 받았다. 완주군 제공

AD
원본보기 아이콘

19일 군에 따르면 농림축산식품부가 주관한 이번 평가는 전국 118개 시군을 대상으로 귀농·귀촌 통합플랫폼 '그린대로'와 통합상담시스템을 활용해 귀농·귀촌 정책정보, 상담, 체험 서비스를 제공·운영한 실적을 종합적으로 평가해 이뤄졌다.


군은 지난해 평가보다 한 단계 상승한 전국 5위를 기록했으며, 전북특별자치도 지자체 중 유일하게 2년 연속 우수 시군으로 선정되는 성과를 거뒀다.

특히 귀농·귀촌을 희망하는 도시민을 대상으로 임시 거주 시설 운영, 맞춤형 상담 시스템, 지자체관 운영 등 다양한 분야에서 체계적인 정보를 제공한 점이 높은 평가를 받았다.


유희태 군수는 "교육·상담·체험을 아우르는 귀농·귀촌 통합정보 제공 평가에서 2년 연속 수상하며 군의 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로 귀농·귀촌을 고민하는 도시민들에게 신뢰도 높은 정보를 제공할 수 있도록 운영을 지속해서 강화해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무려 562톤 매장된 中 산둥 바다 "아시아 최대 해저 금광 찾았다"…'번쩍 번쩍' 무... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"쓰레기가 돈이 된다"…'깨진 쌀' '참치액' 버려질 것들 효자상품 만드는 식품업계

매일 이렇게 씻었다가 '깜짝'…"절대 하지 마세요" 피부 망친다는 '이 습관'

남극 최대 황제펭귄 번식지서 새끼 70% 사라졌다

이재용, Z세대 선정 '올해의 리더' 압도적 1위…2위는 '깐부회동' 정의선

'저속노화' 정희원 "불륜 아냐, 수사기관 통해 사실 밝힐 것"…경찰 수사 착수

'1세대 연극 스타' 배우 윤석화뇌종양 투병 중 별세

트럼프, '대마초 규제 완화' 행정명령 서명

새로운 이슈 보기