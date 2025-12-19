무신사, 中 상하이 안푸루에 첫 해외 편집숍 연다

현지화 전략 집약 매장

中 내 인기 한국 브랜드 조명 '무신사 클로짓' 등 운영

무신사가 중국 상하이 안푸루(安福路)에 오프라인 편집숍 '무신사 스토어 상하이 안푸루'를 열고 중국 현지 소비자와의 접점 확대에 나섰다고 19일 밝혔다.

안푸루는 한국의 성수동처럼 패션 관계자와 인플루언서가 집결하는 거리다. 상하이 트렌드를 선도하는 핵심 상권으로 꼽힌다.

무신사 스토어 상하이 안푸루는 100년 전통의 건물 지상 3개 층을 활용해 약 210평 규모로 조성했다. 입점 브랜드는 총 59개로, 44개의 국내 패션·잡화 브랜드와 15개의 중국 로컬 및 글로벌 스포츠 브랜드로 구성된다.

1층에는 팝업 존을 마련해 시즌과 트렌드에 맞춘 컨셉별 팝업 스토어를 운영한다. 2층은 30여 개 패션 브랜드의 코디네이션을 살펴볼 수 있는 공간이다. 3층에는 K팝 존(K-pop Zone)을 마련했다.

1층에서 2층으로 이어지는 계단 벽면에는 성수·강남·홍대 등 한국의 무신사 스토어를 동양화풍 아트워크로 재해석해 풀어냈다. 또 스니커즈 커뮤니티에서 출발한 무신사의 정체성을 오프라인으로 구현한 '슈즈 월'과 더불어 다양한 모자를 한데 모은 '캡 클럽'도 조성했다.

무신사 스토어 상하이 안푸루는 K패션과 중국 소비자를 잇는 가교 역할을 하게 될 예정이다. 무신사는 중국 젊은 고객의 라이프 스타일과 소비 문화를 반영한 큐레이션을 통해 아시아 대표 디자이너 패션 편집숍으로 입지를 강화하고, 파트너 브랜드가 현지 인지도를 효과적으로 높일 수 있도록 지원한다는 계획이다.

무신사 관계자는 "무신사 스토어 상하이 안푸루가 지닌 헤리티지에 무신사의 현대적인 큐레이션 감각을 더해 K패션을 새로운 방식으로 제안하는 전략적 오프라인 공간"이라고 말했다.





박재현 기자



