[특징주]오름테라퓨틱, 1450억 규모 전환우선주 투자 유치에 신고가

19일 오전 9시 5분 기준 오름테라퓨틱은 전일 대비 11.45%(1만원) 뛴 9만7300원에 거래되고 있다. 장중 9만8600원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다. 회사가 1450억원 규모의 전환우선주(CPS) 투자를 유치했다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

기존 투자자인 KB인베스트먼트를 비롯해 와이스자산운용, 한국투자파트너스 등 다수의 신규 투자자가 합류한 이번 CPS 투자 유치는 ORM-1153과 같은 기존 파이프라인 추가 개발, 신규 페이로드 클래스 개발, DAC 플랫폼 고도화를 위해 추진됐다.

이승주 오름테라퓨틱 대표는 "이번 투자는 임상 단계 진입을 앞둔 주요 파이프라인을 진전시키고, 신규 페이로드 개발과 함께 종양학을 넘어 다양한 질환 영역에서 차별화된 신약 후보를 창출할 수 있는 플랫폼을 구축하기 위한 중요한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



