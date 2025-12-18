엔비디아 견제 나선 구글·메타, AI칩 SW개발 협력

엔비디아칩 최적화된 '파이토치' 호환성 강화

구글이 인공지능(AI) 개발 경쟁사인 메타와 AI 칩 소프트웨어 개발 협력에 나섰다. 엔비디아 칩에 최적화된 개발 환경에 대한 의존도를 낮추려는 움직임으로 해석된다.

17일(현지시간) 로이터통신은 구글이 메타가 개발한 AI칩 구동 오픈소스 소프트웨어(SW) '파이토치'를 자사 AI칩 텐서처리장치(TPU)에 최적화하는 기술 개발에 착수했다고 소식통을 인용해 보도했다.

파이토치는 AI 모델 개발 및 실행을 돕는 오픈소스 소프트웨어다. 전 세계 AI 개발자들이 사용하고 있어 사실상 표준이나 다름없는 도구이지만, 현재 엔비디아 칩에 최적화돼 있다. 이 때문에 개발자들이 엔비디아 외의 칩을 구동하려면 새로운 도구 사용법을 익혀야 했고, 이는 TPU 생태계를 확장하고자 하는 구글에 걸림돌로 작용했다.

구글은 이를 해결하고자 TPU에서도 파이토치가 원활하게 연동되도록 하기 위한 내부 프로젝트 '토치TPU'를 가동했다. 이 프로젝트를 통해 개발자들은 기존에 사용하던 파이토치를 그대로 쓰면서 하드웨어만 엔비디아 칩에서 구글 칩으로 갈아탈 수 있다.

소식통은 파이토치를 개발·관리하는 메타도 이 프로젝트에 긴밀히 협력하고 있다고 전했다. 양사가 협력하면 구글은 클라우드 서비스 점유율을 높이고 AI 칩 판매를 늘릴 수 있고, 차세대 AI 개발을 선언한 메타는 인프라 비용을 아낄 수 있다. 온라인 광고 시장에서 경쟁하는 양사가 AI 칩 생태계 확장을 계기로 협력에 나선 것이다.

구글 클라우드 대변인은 "개발자가 어떤 하드웨어를 선택하든 상관없이 그들에게 필요한 유연성과 확장성을 제공하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>