BNK경남은행, '찾아가는 여성·시니어 취업 상담 창구' 운영

BNK경남은행은 마산여성새로일하기센터와 공동으로 '찾아가는 여성·시니어 취업 상담 창구'를 운영했다고 18일 밝혔다.

본점 영업부 내에 마련된 찾아가는 여성·시니어 취업 상담 창구에서는 전문 취업상담사들이 지역 여성과 시니어들을 대상으로 양질의 일자리 정보와 각종 검사를 제공했다.

취업 상담뿐만 아니라 퍼스널 컬러매칭 검사와 프레디저 직업검사도 동시에 진행해 좋은 호응을 얻었다.

전문 취업상담사들은 퍼스널 컬러매칭 검사를 통해 여성과 시니어들에게 가장 잘 어울리는 색상을 안내하고 복장 선택과 메이크업 방법 등을 전달했다.

또 프레디저 직업 검사를 진행해 성향·강점·직무 적합도 등을 객관적으로 파악해 경력 설계와 재취업 준비에 실질적인 방향성을 제시했다.

취업에 필요한 검사가 무료로 제공된 이번 취업 상담 창구에는 지역 여성과 시니어 약 120여명이 참여해 성황을 이뤘다.

취업 상담 창구를 이용한 김수경 씨는 "금융 업무를 보기 위해 영업부를 찾았는데 취업 상담 창구가 운영되고 있어 참여하게 됐다. 취업 상담뿐만 아니라 검사 결과를 바탕으로 전문가들이 좋은 조언을 해줘서 감사하다. 이런 프로그램들이 취업에 대해 자신감을 갖고 좀 더 구체적으로 준비하는 데 많은 도움이 될 것 같다"고 전했다.

한편 BNK경남은행은 지역 여성 및 시니어 일자리 창출과 취업난 해소에 기여하기 위해 분기별로 찾아가는 여성ㆍ시니어 취업 상담 창구를 운영하고 있다.





