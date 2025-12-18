인제군, 중소기업과 소통 강화…맞춤형 기업지원 간담회 개최

강원도 인제군은 지난 17일 원통농공단지 관리동 회의실에서 '2025년 맞춤형 기업지원 간담회'를 개최했다.

인제군이 지난 17일 원통농공단지 관리동 회의실에서 '2025년 맞춤형 기업지원 간담회'를 개최하고 있다. 인제군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 관내 중소기업의 성장 기반 마련과 경쟁력 제고를 위해 중소기업과 유관기관 간 소통을 강화하고, 현장의 목소리를 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 강원특별자치도 경제국장과 인제군 관광경제국장을 비롯한 관계 공무원, 인제군 내 중소기업 10여 개사가 참석해 기업규제 개선제도 운영에 대한 설명을 듣고, 자금 지원과 경영 애로 사항에 대해 의견을 나눴다.

간담회에 참석한 기업들은 신규 판로 개척을 위한 국내외 박람회 참가 지원, 1차 농산물 가공설비 확충 지원, 인터넷 판매 시스템 구축, 신제품 개발·홍보·포장 디자인 지원 등 판로 개척과 관련한 다양한 현장의 목소리를 전달했다. 이에 대해 군과 유관기관은 제도 개선과 지원 확대를 위한 발전 방향을 함께 모색했다.

인제군은 앞으로도 중소기업 역량 강화를 위한 현장 컨설팅, 기업 간 멘토링 등 다양한 지원사업을 통해 관내 중소기업의 경영 활성화와 경쟁력 강화를 지속적으로 추진할 계획이다.

군 관계자는 "이번 간담회를 통해 현장에서 체감하는 기업 애로 사항을 직접 듣는 뜻깊은 시간이 됐다"며 "앞으로도 기업과의 지속적인 소통을 통해 실질적인 도움이 되는 기업지원 정책을 발굴하고 추진해 나가겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>