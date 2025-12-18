본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

고창군, 국민신문고·민원처리 '우수공무원' 선정

호남취재본부 표영길

입력2025.12.18 12:28

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전북 고창군은 지난 17일 2025년 하반기 민원·국민신문고 응대 우수공무원을 선정해 시상식과 간담회를 열었다고 18일 밝혔다.

고창군, 국민신문고·민원처리 '우수공무원' 선정
AD
원본보기 아이콘

민원처리 우수공무원은 각 분야별로 5명씩을 선정해 표창을 수여했다.


먼저, 국민신문고 분야는 민원 처리 건수, 담당자의 민원 요지 파악, 성실한 답변 등을 평가했다. 서민지 주무관(도시디자인과), 김민경 주무관(환경위생과), 고민성 주무관(사회복지과), 박재규 주무관(종합민원과), 유혜령 주무관(문화예술과)이 선발됐다.

'민원 처리 마일리지 분야'는 처리 기간이 2일 이상인 법정 민원에 대해서 단축 일수를 마일리지로 적립해 누적 점수가 높은 공무원을 선정했다. 남혜원 주무관(사회복지과), 이민해 주무관(환경위생과), 송서경 주무관(신활력경제정책관), 전필규 주무관(사회복지과), 배재영 주무관(해양수산과)이 선정됐다.


심덕섭 군수는 시상식 이후 민원 처리 우수공무원들의 애로사항과 건의 사항을 청취했다.


심덕섭 군수는 "국민신문고 민원 처리와 민원 실적은 단순한 처리 건수를 넘어 국민의 불편 해소와 '신뢰받는 행정 구현'에 중요한 지표다"며 "앞으로도 친절하고 신속한 민원 행정을 위해 모든 공직자가 최선을 다해주길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다, 자율주행 기술 전략 '분수령' [단독] 테슬라 따돌릴까…정의선 회장 직접 나섰다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

쿠팡 털려 떨고 있는데…온라인서 손쉽게 거래되는 개인정보

베트남 공안에 잡히자 무릎 꿇고 오열한 남성…티셔츠엔 태극기가

사무장 출신 박창진 "이학재, 공항 운영 기본적 이해 결여…일반인 같은 출입국 경험 없어서였나"

"출산율 낮은 韓, 쌍둥이 출산 줄여야"…이유는

24조 분의 1 확률 뚫었다…7년 만에 또 20억 복권 당첨된 부부

서울시장 바뀌면 재개발 올스톱?…정원오의 대답은

여천NCC 91.5만t 설비부터 폐쇄…에틸렌 감축 목표 넘을 듯

새로운 이슈 보기