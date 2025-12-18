"따뜻하고 비내리는 북극…겨울이 겨울이 아냐" 美 보고서

美 국립해양대기청 연례 북극 보고서 발표

1900년 관측 이래 가장 더운 1년 보내

해수면 온도 오르고 강수량은 역대 최대

기후변화로 인해 북극 기온이 관측 사상 최고를 기록했다는 연구 결과가 나왔다. 연합뉴스는 16일(현지시간) 영국 가디언을 인용해 "미국 국립해양대기청(NOAA)은 이날 연례 북극 보고서에서 지난해 10월부터 올해 9월까지 북극의 지표면 기온이 1900년 관측이 시작된 이래 가장 높았다는 연구 결과를 발표했다"고 보도했다.

기후변화로 인해 북극 기온이 관측 사상 최고를 기록했다는 연구 결과가 나왔다. 기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

이번 보고서에 따르면 최근 10년은 관측 사상 북극이 가장 따뜻한 시기였다. 특히 지난해 가을과 올겨울은 각각 역대 고온 1위와 2위를 기록했다. 지난 2006년 이후 북극의 연간 기온 상승률은 지구 평균의 2배를 넘었다.

지난 3월 기준으로 북극 해빙의 연 최대 면적(1년 중 해빙이 가장 커졌을 때의 면적)은 위성 관측이 시작된 이래 47년 만에 역대 최소 면적을 기록한 것으로 나타났다. 이는 북극 해수면 온도가 높아진 데다 비까지 더 많이 내렸기 때문으로 풀이된다. 지난 8월 북극해 대서양 인근 해역의 평균 해수면 온도는 1991∼2020년의 8월 평균보다 약 7도나 높았던 것으로 전해졌다. 또 지난해 9월부터 올해 10월까지의 북극 강수량은 연간 기준으로 역대 최고를 기록했다.

4년 이상 오래된 북극 해빙은 1980년대 이후 95% 이상 감소해 현재 그린란드 북부와 캐나다 북쪽 북극 군도 인근에만 남은 것으로 파악됐다. 열을 반사하는 해빙이 녹으면서 드러나는 어두운 해수면은 열을 흡수하고 이는 지구 온도를 높인다. 이에 따라 지구 온난화가 가속화되는 '양의 되먹임' 효과가 나타난다. 이는 기후를 정상 수준에서 벗어나게 하는 연쇄 반응을 뜻한다.

이번 보고서의 저자 중 한명인 매슈 드러켄밀러 미 국가설빙데이터센터(NSIDC) 연구원은 "(북극) 기온은 올해 가장 따뜻했고 강수량도 역대 최고를 기록했다"며 한 해에 두 가지가 동시에 발생한 점에 주목했다. 그는 "해빙이 지속해서 줄고 겨울에도 비가 내리고 있다"며 "북극의 겨울이라는 개념 자체가 재정의되고 있다"고 말했다.

멸종 위기에 놓인 북극곰들이 기후변화로 인한 환경 변화에 적응하기 위해 식단을 바꾸는 방향으로 유전자(DNA)를 변화시키고 있다는 연구 결과가 최근 나왔다. 픽사베이 원본보기 아이콘

멸종 위기에 놓인 북극곰들이 기후변화로 인한 환경 변화에 적응하기 위해 식단을 바꾸는 방향으로 유전자(DNA)를 변화시키고 있다는 연구 결과가 최근 나오기도 했다. 지난 11일(현지시간) 미국 ABC 방송에 따르면 영국 이스트앵글리아대학교 연구진은 "그린란드의 비교적 따뜻한 지역에 사는 북극곰들이 급격한 유전적 변화를 보이고 있으며, 이는 기온 상승과 연관이 있다"는 내용의 연구 결과를 발표했다.

이스트앵글리아대 연구진은 그린란드 북극곰 중 17마리의 유전자를 분석했는데, 그 결과 남동부에 서식하는 북극곰들이 기존 지방 중심의 식단에 식물성 먹이를 포함하는 방향으로 환경에 대응하고 있다는 사실을 발견했다. 이번 연구를 주도한 앨리스 고든 선임연구원은 "그린란드 북극곰 집단은 생존을 위해 자신의 유전체(게놈)를 다시 쓰고 있다"며 "(녹는 빙하에 맞선 필사적인 생존 메커니즘"이라고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>