영등포구, 특별교부세 30억 추가 확보

파크골프장 확장·도림천 교량 등 투입

서울 영등포구(구청장 최호권)가 행정안전부로부터 2025년 하반기 특별교부세 30억원을 추가 확보해 파크골프장 확장과 도림천 횡단교량 설치 등 생활 밀착형 인프라 구축에 나선다.

구는 18일 올해 상반기 30억원에 이어 하반기에도 같은 규모의 예산을 확보하면서 한 해 동안 총 60억원의 특별교부세를 받아냈다고 밝혔다. 구민 간담회와 현장 의견 수렴을 통해 주민 요구사항을 사업 계획에 충실히 반영한 것이 예산 확보의 성공 요인으로 작용했다.

확보한 특별교부세는 생활체육과 보행환경 개선에 집중 투입된다. 안양천 양평누리 체육공원 파크골프장 확장 조성 등에 11억원을 투입해 생활체육 인프라를 대폭 확충한다. 도림천 횡단교량(도림동~신도림역) 설치에는 10억원이 배정돼 보행 환경이 크게 개선될 전망이다.

이와 함께 영등포 제3스포츠센터 차량 진출입로 개설에 6억원, 도림천 휴게공간 조성 및 환경개선에 3억원이 각각 투입돼 주민들의 여가·편의 시설 이용 여건이 한층 나아질 것으로 기대된다.

구는 이번 특별교부세를 활용해 생활체육 시설과 휴식 공간을 확충하고, 보행 환경과 시설 접근성을 체계적으로 개선한다는 계획이다. 또한 외부 재원 확보를 통해 구비 부담을 완화하고 재정 운용의 건전성을 높이는 효과도 거둘 것으로 보고 있다.

최호권 영등포구청장은 "구민의 생활과 밀접한 현안 사업을 차질 없이 추진하기 위해 중앙부처와 긴밀히 협의하면서 재원을 확보할 수 있었다"며 "앞으로도 외부 재원을 적극 활용해 우리 구의 재정부담은 완화하면서도 구민이 체감할 수 있는 변화를 이어가겠다"고 말했다.





