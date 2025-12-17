▲이충교씨 별세, 이석종씨(뉴스토마토 군사전문기자) 부친상 = 17일, 중앙보훈병원장례식장 3층 2호실, 발인 20일 오전 5시 30분.
[부고]이석종씨(뉴스토마토 군사전문기자) 부친상
2025년 12월 17일(수)
