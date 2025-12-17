본문 바로가기
이지스자산운용 "국민연금, '위탁자산 회수계획 없다' 전해"

김대현기자

입력2025.12.17 17:37

이지스자산운용은 17일 "국민연금으로부터 '이지스자산운용의 인수합병(M&A)과 관련해 검토 중인 자산 회수 건은 없다'는 의견을 전달받았다"고 밝혔다.


이날 이지스운용은 "일각에서 제기된 국민연금의 자금 회수설은 사실과 다르다"며 이같이 전했다.

이지스운용에 따르면 국민연금은 이지스자산운용의 대주주 지분매각 절차와 관련, 우선협상대상자 선정 후 새롭게 검토되거나 진행되는 자산 회수 건이 전혀 없다고 입장을 전달했다.

최근 진행된 블라인드 펀드 운용사 소집에 대해서도 "국민연금은 '위탁 운용사를 대상으로 진행하는 통상적인 정기 점검 절차이고, 투자한 펀드 자산을 관리할 인력 현황과 향후 운용 계획을 확인하려는 목적'이라고 밝혔다"는 게 이지스운용의 설명이다.


이지스운용 관계자는 "국민연금과는 펀드 운용과 관련해 자산운용사와 투자 기관으로서 투명하게 소통하고 있다"며 "기존에 합의된 절차에 따라 정상적으로 자산 관리가 진행되고 있다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

