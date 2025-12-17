강릉커피축제, 경제 파급효과 970억원 달성…'세계적 축제'로 도약

강릉시, 제17회 강릉커피축제 성과공유회 개최

강릉커피축제 52만명 방문…소비지출액 442억 집계

강릉문화재단은 지난 10월 30일부터 11월 2일까지 4일간 개최된 제17회 강릉커피축제의 운영 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 논의하기 위해 17일 시청 2층 대회의실에서 '제17회 강릉커피축제 성과공유회'를 개최했다.

커피크닉. 강릉문화재단 제공

이번 성과공유회는 시민, 참여업체, 소상공인, 관계기관 등이 함께 참석한 가운데 올해 축제의 운영 성과를 되돌아보고 개선 과제와 향후 발전 방향을 논의하는 자리로 마련됐다.

특히 지난 17년간 커피를 매개로 성장해 온 강릉의 문화적·산업적 궤적을 재조명하고, 강릉커피축제가 세계적 커피문화 관광축제로 도약하기 위한 새로운 출발점이라는 점에서 의미를 더했다.

강릉커피축제는 올해 축제 기간 동안 총 52만명의 방문객이 찾으며, 전년도 44만명 대비 약 18% 증가하는 성과를 기록했다. 특히 솔향·바다향·커피향이 어우러진 지역의 자연환경을 적극 활용한 감성 프로그램으로 MZ세대의 취향을 반영한 '별이 빛나는 밤에', 레트로 감성을 살린 '안목있는 커피라디오', 어린이를 위한 키즈놀이터 운영 등 전 세대를 아우르는 맞춤형 콘텐츠를 선보이며 높은 호응을 얻었다.

이와 함께 누들축제, 로봇 경진대회 등 인근·연계 축제와의 유기적인 협력을 통해 축제 간 시너지 효과를 창출하며 지역 축제의 경쟁력을 한층 강화했다.

제17회 강릉커피축제 평가 용역 결과에 따르면, 축제 기간 공식 방문객 수는 52만명으로 집계됐다. 방문객 1인당 평균 소비지출액은 8만5000원으로, 이를 바탕으로 한 총 소비지출액은 약 442억원에 이르는 것으로 추산됐다.

또한 전체 방문객 가운데 지역주민은 18만명, 외지 방문객은 34만명으로 분석됐으며, 이들의 소비지출로 인한 지역경제 파급효과는 총 970억원에 달하는 것으로 나타났다. 이는 강릉커피축제가 지역경제 활성화에 크게 기여하고 있음을 보여주는 의미 있는 성과로 평가된다.

세부적으로는 지역 내 생산유발 효과 약 499억원, 소득유발 효과 128억원, 고용유발 효과 1057명, 부가가치 유발 효과 295억원으로 추정된다. 지출 항목별로는 숙박비(32.8%), 식음료비(25.2%), 교통비(17.4%), 쇼핑비(11.3%) 순으로 나타나 축제 야간프로그램 강화로 방문객들이 실제로 지역에 체류하며 축제를 즐긴 것으로 분석된다.

'별의별 강릉커피' 슬로건으로 진행된, 이번 축제는 도심형 프로그램, 커피거리 중심 행사, 부대행사 등 총 19개 프로그램으로 구성됐으며, 부스 입점료를 무료로 운영해 참여업체의 부담을 줄였다. 커피·디저트·수공예 등 130여 개의 부스 중 80% 이상을 지역업체로 편성해 실질적인 매출 증대와 지역 상권 활성화에 크게 기여했다.

전 구간 다회용기 사용 확대, 빈백과 해먹을 활용한 쉼 공간 조성, 커피크닉 운영, 모래사장에 조성된 키즈 놀이터 운영 등 환경친화적·가족친화적 운영 방식도 시민과 방문객들로부터 긍정적인 평가를 받았다.

강릉커피축제는 개막식 중심의 의전 행사나 대형 메인무대를 지양하고, 시민과 관람객의 참여에 초점을 맞춘 '3무(無) 축제'를 지향해 왔다. 초청 대형 가수 공연 대신 지역 예술인이 참여하는 버스킹 무대를 중심으로 시민 참여형 축제의 본질을 강화해 왔다.

성과공유회에서 나온 축제 보완 과제로는 방문객 편의와 공간 활용도를 높이기 위한 다양한 개선 방안이 제시됐다. 셔틀버스 도입을 검토하고, 커피거리부터 송정솔밭까지 이어지는 구간을 연계 활용하는 등 보다 짜임새 있는 축제 공간 운영 방안을 모색할 예정이다. 아울러 지역 커피숍의 참여 확대와 함께 글로벌 축제 수준에 걸맞은 커피 주요 산지 및 해외 커피문화 소개 프로그램 도입도 검토 중이다.

이와 함께 축제장 내 문화누리카드와 강릉페이 사용을 활성화해 강릉커피축제의 공익성과 지역경제 활성화 효과를 높이고, 휠체어·유모차 대여, 이색 휴식존 조성 등 방문객 편의시설을 확충해 누구나 즐길 수 있는 축제로 발전시킬 계획이다.

강릉문화재단은 이번 논의 결과를 바탕으로 연중형 축제 생태계 조성과 상시형 스탬프 랠리 운영, 대표 프로그램의 지속적인 브랜드화를 추진한다. 또한 체험형 관광 콘텐츠를 다변화하는 한편, 전기·주차장 등 기반시설 확충과 환경·교통·안전 분야 대응을 강화하는 중장기 전략을 단계적으로 마련해 나갈 방침이다.

김홍규 강릉문화재단 이사장은 "제17회 강릉커피축제는 천혜의 자연환경과 강릉만의 커피 스토리를 시민의 손으로 완성한 축제"라며, "가뭄과 경기침체 속에서도 축제를 빛내주신 소상공인과 시민 여러분께 깊이 감사드린다"고 전했다. 이어 "이번 성과를 발판 삼아 강릉커피축제가 대한민국을 대표하여 세계적인 커피문화 관광축제로 도약할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자



