마산합포구, 주민자치회장협의회와 소통의 시간 가져

서호관 구청장, 현장의 목소리

듣고 운영 방향 함께 살펴



경남 창원특례시 마산합포구는 17일 마산합포구 주민자치회 회장협의회와 간담회를 가졌다.

마산합포구청장, 마산합포구 주민자치회 회장협의회 소통. AD 원본보기 아이콘

간담회는 한 해 동안의 주민자치회 운영을 되짚고, 현장에서 제기된 의견을 공유하기 위해 마련됐다. 이날 자리에는 마산합포구청장 및 관계자와 주민자치회 회장협의회 위원·고문 등 16명이 참석해 주민자치회 운영 현황을 중심으로 이야기를 나눴다.

소통의 시간을 통해 주민자치회 운영 과정에서의 애로사항과 개선이 필요한 부분들이 공유됐으며, 주민 참여를 높이기 위한 방안과 면·동 간 경험을 나누는 협의회 역할에 대해서도 의견이 오갔다.

서호관 마산합포구청장은 "주민자치는 우리 지역을 움직이는 중요한 힘이다"며 "주민자치회가 안정적으로 운영될 수 있도록 앞으로도 지속적인 소통을 이어가겠다"고 말했다.

마산합포구는 앞으로도 주민자치회와의 협력을 바탕으로, 지역 여건에 맞는 주민자치가 이어질 수 있도록 지원해 나갈 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>