강성휘 전 전남사회서비스원 원장 '목포형 에너지기본소득'제시

"도시형 햇빛소득마을, 목포가 선도해야"

강성휘 전 전남사회서비스원 원장이 정부의 햇빛연금 정책 확대 흐름에 맞춰 '목포형 에너지기본소득 모델'을 공식 제안하며 주목을 받고 있다.

강 전 원장은 16일 자신의 페이스북을 통해 '강성휘의 목포비전'이라는 코너를 신설하면서 지역 비젼을 제시하겠다고 밝혔다.

강 전 원장은 "이재명 대통령이 '안 할 이유가 없다'고 밝힌 마을공동체 태양광발전소 정책은 이제 선택이 아닌 필수"라며 "지금이야말로 목포가 도시형 에너지기본소득 모델을 선도할 적기"라고 강조했다.

정부는 내년부터 매년 500개 이상, 2030년까지 전국 2,500개 이상의 햇빛소득마을 조성을 목표로 하고 있으며, 내년에만 국비 5,500억 원을 투입할 계획이다. 강 전 원장은 "이 같은 국가 정책 흐름 속에서 지방정부의 전략적 대응이 무엇보다 중요하다"고 말했다.

그는 전남 신안군의 사례를 대표적인 성공 모델로 꼽았다. 신안군은 '햇빛연금'을 통해 지난 4년간 총 220억 원을 주민들에게 환원하며, 재생에너지가 주민 소득으로 직접 연결될 수 있음을 입증했다.

다만 강 전 원장은 "신안군 모델을 그대로 도시로 가져오는 데에는 한계가 있다"고 지적했다. 그는 이재명 정부의 '에너지고속도로' 구상을 설계한 동신대학교 전기공학과 이순형 교수의 분석을 인용하며, "신안은 대기업 투자 기반의 주민 이익공유형 모델이 적합하지만, 인구 밀도가 높은 목포시는 민·관 공동 투자 후 주민이 직접 운영하고 수익을 배분하는 도시형 모델이 현실적"이라고 설명했다.

강 전 원장은 특히 '마을기업과 에너지저장시설(ESS)'을 핵심 요소로 제시했다. 그는 "태양광 발전만으로는 지속 가능한 소득 구조를 만들 수 없다"며 "발전·저장·운영·배분이 하나의 체계로 작동하는 분산에너지 구조가 구축돼야 한다"고 강조했다.

이어 "목포는 분산에너지 실증을 위한 최적의 도시 여건을 갖추고 있다"며 "목포형 에너지기본소득 모델을 통해 전국으로 확산 가능한 표준을 만들어야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "이순형 교수도 '강성휘표 햇빛소득마을 모델을 만들어야 한다'고 조언했다"며 실행 의지를 분명히 했다.

에너지 전환과 지역소득 창출을 동시에 달성하려는 정부 정책이 본격화되는 가운데, 강성휘 전 원장을 중심으로 한 '목포형 에너지기본소득' 구상이 실제 정책과 사업으로 이어질 수 있을지 관심이 모아지고 있다.





