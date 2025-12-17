'스마트도시 인증' 부천시…'AI 안부콜' 등 생활밀착형 서비스 호평

경기 부천시가 국토교통부로부터 2025년 스마트도시 인증을 획득했다.

스마트도시 인증제는 지자체의 스마트 역량과 도시 서비스 수준을 종합 진단해 우수성을 인증하는 제도로, 2021년부터 시행되고 있다.

부천시는 2021년 첫 스마트도시 인증을 시작으로 2023년 재인증에 이어 이번 2025년 평가에서도 우수한 성적으로 인증을 획득했다. 특히 단순한 인프라 구축을 넘어 시민 생활과 밀접한 맞춤형 스마트 서비스를 제공한 점이 높이 평가됐다.

조용익 부천시장(가운데)과 스마트도시과 직원들이 '2025년 스마트도시 인증' 획득을 기념해 사진촬영을 하고 있다. 경기 부천시

모바일 통합플랫폼 '부천in'은 대표적인 성과로 꼽힌다. '부천in'은 전자시민증을 기반으로 공공시설 이용부터 무정차 주차 정산, 맞춤형 시정 홍보까지 다양한 기능을 하나로 통합해 시민의 일상 속 편의성을 크게 높였다.

이와 함께 '온마음 AI 안부콜' 서비스는 취약계층에 필요한 복지정보를 신속하게 전달해 복지 사각지대 해소에 기여한 것으로 평가받았다.

시는 이번 성과를 바탕으로 올해부터 2029년까지 추진하는 '제2차 부천시 스마트도시계획'을 내실 있게 실행해 시민이 체감하는 지속 가능한 스마트도시 모델을 완성해 나갈 방침이다.

조용익 부천시장은 "스마트도시 인증 획득은 시민 편의와 안전을 최우선에 두고 스마트 행정을 추진해 온 결과"라며 "앞으로도 기술 발전이 시민 일상에 실질적인 도움이 될 수 있도록 체감형 스마트 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



