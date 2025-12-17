가평군, 접경지역 발전종합계획 공청회 개최…32개 신규사업 청사진 공개

군, 생태관광부터 공공의료까지 발전계획 구축

주민·전문가 의견수렴…접경지 발전 방향 논의

가평군과 경기도는 16일 가평군청 대회의실에서 '경기도 접경지역 발전종합계획 변경(안)'에 가평군 신규사업 반영을 위한 주민 및 전문가 공청회를 공동으로 개최했다.

가평군과 경기도가 지난 16일 가평군청 대회의실에서 '경기도 접경지역 발전종합계획 변경(안)'에 가평군 신규사업 반영을 위한 주민 및 전문가 공청회를 공동으로 개최하고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공청회는 '접경지역 지원 특별법' 제5조 및 같은 법 시행령 제4조에 따른 공식 절차이다. 가평군이 올해 3월 접경지역으로 추가 지정됨에 따라 기존 '경기도 접경지역 발전종합계획(2011~2030)'에 가평군의 지역 특성과 여건을 반영한 신규사업을 반영하기 위해 마련됐다.

이날 공청회에서는 '가평군 접경지역 발전종합계획(안)'에 대한 설명과 함께 총 32개의 신규사업에 대해 주민과 전문가의 다양한 의견이 제시됐다. 주요 신규사업으로는 △가평 생태·안보 문화지구 조성 △공공의료기관 건립 △상면 일반산업단지 조성 등 생태·문화관광, 정주여건 개선, 산업기반 확충을 아우르는 전략사업들이 포함됐다.

6개 읍면 주민, 관계기관 전문가 등 90여 명이 참석한 가운데 참석자들은 사업의 단계적 추진과 재원 확보 방안, 주민 체감도를 높일 수 있는 사업 운영 방향 등에 대해 공감하며 다양한 의견을 제시했다.

가평군은 그동안 접수된 서면 의견과 이번 공청회에서 제시된 주민·전문가 의견을 종합적으로 검토해 계획(안)에 반영할 예정이다. 이후 경기도와의 협의를 거쳐 행정안전부에 '경기도 접경지역 발전종합계획 변경(안)'을 제출하게 된다.

내년 중 행정안전부 심의 및 관계기관 협의를 거쳐 변경계획이 최종 확정되면, 2027년부터 배정되는 국비를 통해 가평군은 단계별 시행계획을 수립해 신규사업을 순차적으로 추진해 나갈 방침이다.

가평군 관계자는 "이번 공청회에서 제시된 신규사업들은 가평군의 주민 소득기반을 확충하고, 정주환경을 개선함으로써 더 살기 좋은 가평을 만들기 위한 것"이라며 "주민과 전문가의 소중한 의견을 적극 반영해 향후 20여년간 가평군의 지속 가능한 발전을 이끌 수 있는 실효성 있는 계획을 마련하겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



