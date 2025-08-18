본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

미스토홀딩스, 2분기 영업익 전년比 29.8% ↑…"골프 사업 호조"

박재현기자

입력2025.08.18 10:39

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매출 1조2277억원…전년比 4.5% ↑
아쿠쉬네트 부문 매출 전년比 7.9% 성장

미스토홀딩스 가 올해 2분기 골프 사업을 중심으로 성장세를 이어갔다.


18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미스토홀딩스의 2분기 연결 기준 영업이익은 1819억원으로 지난해 같은 기간보다 29.8% 증가한 것으로 집계됐다. 같은 기간 매출은 1조2277억원으로 4.5% 성장했다.

미스토홀딩스, 2분기 영업익 전년比 29.8% ↑…"골프 사업 호조"
AD
원본보기 아이콘

골프 사업인 아쿠쉬네트 부문의 성장이 실적을 견인한 것으로 분석된다. 아쿠쉬네트 부문은 전년 동기 대비 7.9% 성장한 1조114억 원의 매출을 기록했다. 타이틀리스트 골프공 Pro V1·Pro V1x를 비롯해 클럽, 기어 제품군 전반이 견조한 수요를 보인 영향이다. 회사 측은 특히 골프공 신제품과 GT 시리즈 클럽, 스카티카메론 퍼터 등 주요 라인업의 인기가 실적을 견인했다고 설명했다. 글로벌 사업은 미국과 유럽 시장에서 안정적인 성장을 이뤄내고, 일부 아시아 지역의 조정이 균형을 이루며 안정적으로 전개됐다고 부연했다.


미스토 부문은 전년 동기 대비 8.9% 감소한 매출 2163억 원을 기록했다. 회사 측은 휠라(FILA) 브랜드의 '에샤페' 시리즈에 이어 '페이토', '판테라' 등 새로운 히트 상품 발굴에 힘썼다고 강조했다. 지난 4월에는 브랜드 헤리티지를 담은 콘셉트 스토어 'FILA 1911 명동점'을 오픈해 글로벌 소비자들과의 접점을 늘리는 등 브랜드 리포지셔닝 전략을 지속하고 있다는 설명이다.


중화권에서는 마리떼 프랑소와 저버가 중국 상하이의 대표 번화가인 신천지에 중화권 첫 매장을 오픈하는 등 K패션 확장에 속도를 내고 있다. 미스토홀딩스는 중화권 전역으로 브랜드 인지도를 확장하고 중장기적인 브랜드 재정비와 전략적인 투자를 단행할 계획이다.

이호연 미스토홀딩스 CFO(최고재무책임자)는 "외부 정책 환경의 불확실성과 일부 사업 운영 지역 조정 국면 속에서도 아쿠쉬네트를 중심으로 한 브랜드 경쟁력과 해외 일부 사업 구조조정 효과가 전사 실적 개선에 긍정적으로 작용했다"며 "미스토 부문 또한 중장기 전략 아래 제품력 강화와 유통 효율화에 주력하고 있으며 전반적인 브랜드 포트폴리오의 균형 있는 성장을 이어가기 위한 투자와 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기