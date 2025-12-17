본문 바로가기
BISTEP·센텀지구 공공기관, ESG 실천 물품 기부 캠페인 전개

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.17 09:31

아름다운가게에 500여점 전달… 나눔·자원순환 가치 확산

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP·원장 김영부)은 지난 16일 부산시 센텀지구 ESG협의체(으-쓱) 소속 기관들과 'ESG협의체-아름다운가게 물품 기부식'을 열고 약 500점의 기부 물품을 전달했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 부산시 센텀지구 ESG협의체(으-쓱) 소속 기관들과 'ESG협의체아름다운가게 물품 기부식'을 갖고 있다. BISTEP 제공

부산과학기술고등교육진흥원이 부산시 센텀지구 ESG협의체(으-쓱) 소속 기관들과 'ESG협의체아름다운가게 물품 기부식'을 갖고 있다. BISTEP 제공

이 캠페인은 물품 기부를 통해 나눔 문화를 확산하고 자원의 선순환에 기여하기 위해 지난 11월 27일부터 12월 12일까지 약 2주간 진행됐다. 캠페인 기간 임직원들의 자발적인 참여로 의류와 도서, 잡화, 디지털기기 등 다양한 물품 약 500점이 모였다.


기부에는 부산과학기술고등교육진흥원을 비롯해 ▲시청자미디어재단 부산시청자미디어센터 ▲영상물등급위원회 ▲영화의전당 ▲영화진흥위원회 ▲한국청소년상담복지개발원 등 센텀지구 내 6개 공공기관이 참여했다. 전달된 물품은 아름다운가게 부산본부를 통해 지역사회에 환원될 예정이다.

김영부 BISTEP 원장은 "이번 물품 기부 캠페인은 센텀지구 공공기관들이 협력해 ESG 가치를 생활 속에서 실천한 의미 있는 사례"라며 "지역사회와 함께하는 활동을 지속적으로 이어가 공공기관으로서의 사회적 책임을 다해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
