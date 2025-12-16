본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

대통령실

李대통령 "'응급실 뺑뺑이'로 여전히 죽어가는 사람 있다…대책 별도 보고하라"

임철영기자

입력2025.12.16 16:06

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"응급 조치하며 병원을 수배하는 게 정상"

이재명 대통령이 이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제를 해소하기 위한 대책 마련을 주문했다. 환자가 치료받을 병원을 찾지 못해 길에서 헤매는 문제를 해소해야 한다는 것이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 16일 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 "응급실 뺑뺑이로 119 구급차 안에서 죽어가는 사람이 있다"며 "병원은 119구급대원이나 가족보다 낫지 않나. 응급조치라도 하며 다른 병원을 수배해 전원하는 게 정상 아니냐"면서 이같이 지시했다.


이에 정은경 보건복지부 장관은 환자와 병원을 매칭하는 컨트롤 타워가 중요하다고 밝혔다. 정 장관이 "전화를 해서 분산하는 제도는 응급실 과밀화 때문이었다. 최종 치료가 안 되면 어딘가에 댐이 형성될 수밖에 없는 상황"이라고 말했다. 이 대통령이 "그 제도가 응급환자를 거부하는 시스템으로 작동하고 있지 않으냐"고 재차 대책을 묻자, 정 장관은 "환자와 병원을 매칭하는 컨트롤타워와 광역상황실을 만드는 게 중요하다"고 답변했다.

이어 이 대통령은 "나름의 시스템을 만들었지만, 일부 작동이 안 되는 것이 현실 아니냐"며 여전히 현실은 구급차를 타고 환자가 돌아다니는 문제가 있으니 대책을 마련해 별도로 국무회의에서 보고하라고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 위한 '옵션' 생겼다 택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

차기 삼성 준감위, 이르면 이달 중 윤곽 나올 듯…이찬희 연임 유력

새로운 이슈 보기