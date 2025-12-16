李대통령 "'응급실 뺑뺑이'로 여전히 죽어가는 사람 있다…대책 별도 보고하라"

"응급 조치하며 병원을 수배하는 게 정상"

이재명 대통령이 이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제를 해소하기 위한 대책 마련을 주문했다. 환자가 치료받을 병원을 찾지 못해 길에서 헤매는 문제를 해소해야 한다는 것이다.

이 대통령은 16일 세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부 업무보고에서 "응급실 뺑뺑이로 119 구급차 안에서 죽어가는 사람이 있다"며 "병원은 119구급대원이나 가족보다 낫지 않나. 응급조치라도 하며 다른 병원을 수배해 전원하는 게 정상 아니냐"면서 이같이 지시했다.

이에 정은경 보건복지부 장관은 환자와 병원을 매칭하는 컨트롤 타워가 중요하다고 밝혔다. 정 장관이 "전화를 해서 분산하는 제도는 응급실 과밀화 때문이었다. 최종 치료가 안 되면 어딘가에 댐이 형성될 수밖에 없는 상황"이라고 말했다. 이 대통령이 "그 제도가 응급환자를 거부하는 시스템으로 작동하고 있지 않으냐"고 재차 대책을 묻자, 정 장관은 "환자와 병원을 매칭하는 컨트롤타워와 광역상황실을 만드는 게 중요하다"고 답변했다.



이어 이 대통령은 "나름의 시스템을 만들었지만, 일부 작동이 안 되는 것이 현실 아니냐"며 여전히 현실은 구급차를 타고 환자가 돌아다니는 문제가 있으니 대책을 마련해 별도로 국무회의에서 보고하라고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>