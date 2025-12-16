본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

영주시, ‘경북 외국인정책 우수 시·군 평가’ 정성평가 우수상 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.16 16:56

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인 아동 보육료 전액 지원 등 현장 중심 정책 성과 인정

영주시는 지난 16일 경상북도 주관으로 열린 '2025 경상북도 외국인정책 우수 시·군 평가'에서 정성평가 우수상을 받았다고 전했다.


이번 평가는 체계적인 외국인·이민정책을 통해 지역 내 외국인의 안정적 정착을 지원하고, 우수 정책 사례를 발굴·공유하기 위해 추진됐다.

도내 22개 시·군을 대상으로 △외국인 수 현황 △정책 추진 노력 △제도 운영 및 우수 사례 등을 종합적으로 평가해 총 6개 우수 자치단체를 선정했다.


영주시는 ▲도내 최초로 외국인 아동(0~2세) 영유아 보육료 전액 지원을 시행해 선도적인 정착지원 기반을 마련한 점 ▲민·관·학 협력을 바탕으로 한 '외국인 희망이음사업 협의체' 출범 및 정기 운영 ▲고용노동부 영주고용노동지청과 협업한 외국인 가족 취업역량 강화 교육 추진 ▲찾아가는 지역특화형 비자 사업 설명회 개최 ▲유관기관 협업 체계 구축 등 외국인 정착을 위한 다양한 정책을 적극 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.


유정근 영주시장 권한대행은 "이번 수상은 외국인 주민이 지역의 이웃으로 자연스럽게 융화되고 안정적으로 정착할 수 있도록 현장 중심 정책을 꾸준히 추진해 온 노력의 결실"이라며 "차별 없는 생활환경 조성과 지역 공동체 통합을 위해 더욱 촘촘한 외국인 정책을 추진하겠다"고 말했다.

영주시는 이번 수상을 계기로 외국인 주민 지원 정책의 현장성을 한층 강화하고, 상담·교육·생활 지원 등 분야별 서비스 연계를 확대하는 한편, 지역사회와 함께하는 참여형 프로그램을 지속적으로 발굴·운영해 '함께 살아가는 포용도시 영주' 구현에 박차를 가할 계획이다.

영주시가 ‘경북 외국인정책 우수 시·군 평가’ 정성평가 우수상을 받고 기념촬영하고 있다.

영주시가 ‘경북 외국인정책 우수 시·군 평가’ 정성평가 우수상을 받고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 위한 '옵션' 생겼다 택시서 미용실서 "대화 않고 조용히"…이런 사람 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

1조원 뭉칫돈이 몰렸다, 서울 이곳에… 왜

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

韓청년 10명 중 3명은 '번아웃' 겪었다

차기 삼성 준감위, 이르면 이달 중 윤곽 나올 듯…이찬희 연임 유력

새로운 이슈 보기