영주시, ‘경북 외국인정책 우수 시·군 평가’ 정성평가 우수상 수상

외국인 아동 보육료 전액 지원 등 현장 중심 정책 성과 인정

영주시는 지난 16일 경상북도 주관으로 열린 '2025 경상북도 외국인정책 우수 시·군 평가'에서 정성평가 우수상을 받았다고 전했다.

이번 평가는 체계적인 외국인·이민정책을 통해 지역 내 외국인의 안정적 정착을 지원하고, 우수 정책 사례를 발굴·공유하기 위해 추진됐다.

도내 22개 시·군을 대상으로 △외국인 수 현황 △정책 추진 노력 △제도 운영 및 우수 사례 등을 종합적으로 평가해 총 6개 우수 자치단체를 선정했다.

영주시는 ▲도내 최초로 외국인 아동(0~2세) 영유아 보육료 전액 지원을 시행해 선도적인 정착지원 기반을 마련한 점 ▲민·관·학 협력을 바탕으로 한 '외국인 희망이음사업 협의체' 출범 및 정기 운영 ▲고용노동부 영주고용노동지청과 협업한 외국인 가족 취업역량 강화 교육 추진 ▲찾아가는 지역특화형 비자 사업 설명회 개최 ▲유관기관 협업 체계 구축 등 외국인 정착을 위한 다양한 정책을 적극 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

유정근 영주시장 권한대행은 "이번 수상은 외국인 주민이 지역의 이웃으로 자연스럽게 융화되고 안정적으로 정착할 수 있도록 현장 중심 정책을 꾸준히 추진해 온 노력의 결실"이라며 "차별 없는 생활환경 조성과 지역 공동체 통합을 위해 더욱 촘촘한 외국인 정책을 추진하겠다"고 말했다.

영주시는 이번 수상을 계기로 외국인 주민 지원 정책의 현장성을 한층 강화하고, 상담·교육·생활 지원 등 분야별 서비스 연계를 확대하는 한편, 지역사회와 함께하는 참여형 프로그램을 지속적으로 발굴·운영해 '함께 살아가는 포용도시 영주' 구현에 박차를 가할 계획이다.

영주시가 '경북 외국인정책 우수 시·군 평가' 정성평가 우수상을 받고 기념촬영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



