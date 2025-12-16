정읍시 '체재형 가족실습농장' 10가구 모집

26일까지 접수…투룸형 단독주택 구조

전북 정읍시가 오는 26일까지 '체재형 가족실습농장'에 입교해 농촌 생활을 미리 체험할 10가구를 모집한다.

16일 시에 따르면 이번 모집은 예비 귀농·귀촌인들의 안정적인 정착을 돕기 위해 추진됐으며 '체재형 가족실습농장'은 1㏊ 규모의 부지에 예비 귀농인을 위한 주택 10가구와 가구별 실습 농장, 공동 창고 등이 알차게 조성된 곳이다.

입교자로 선정되면 내년 3월부터 12월까지 약 10개월간 이곳에 거주하며 기초 영농 교육과 다양한 현장 체험을 병행하게 된다.

특히 입교생들이 생활하게 될 주택은 투룸형 단독주택 구조로 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 밥솥, 인덕션, 인터넷 등 필수 생활 가전과 시설이 완비돼 있어, 초기 정착 비용 부담 없이 안정적으로 농촌 생활을 체험할 수 있다는 장점이 있다.

입교생은 매월 교육비 20만 원을 납부하면 이 시설을 이용할 수 있다.

신청 자격은 정읍시로의 이주를 전제로 하며 귀농 의지가 확고한 사람이어야 한다. 공고일 기준 정읍 외 타지역에서 1년 이상 거주한 만 65세 이하의 세대주가 대상이며, 입교 후 정읍시로 전입신고가 가능해야 한다.

신청은 오는 26일까지 정읍시 농업기술센터 농업정책과 귀농귀촌팀을 직접 방문하거나 이메일을 통해 신청서를 제출하면 된다.

시 관계자는 "체재형 가족실습농장은 영농 경험이 부족한 예비 귀농인들이 실제 농촌 생활을 미리 경험하고 체계적인 농업 기술을 익혀 시행착오를 줄일 수 있는 최적의 기회이다"며 "정읍에서 제2의 인생을 설계하고자 하는 분들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





