박성현 "리벨리온, 非엔비디아 생태계 선봉장 될 것"

리벨리온 박성현, 설립 5주년 미디어데이

AI 인프라 시장 '차세대 생태계' 구축 선도

"엔비디아 대안 찾는 고객에 최적 선택지"

인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 비(非) 엔비디아(Non-NVIDIA) 생태계를 구축하는 선봉장이 되겠다는 청사진을 밝혔다. 글로벌 AI 인프라 시장에서 인정받은 신경망처리장치(NPU) 파트너로서, 미국·일본·중동 등 글로벌 시장의 AI 생태계 확장에 앞장서겠다는 구상이다.

박성현 리벨리온 대표는 16일 경기 성남시 리벨리온 오피스에서 설립 5주년 미디어데이를 열고 "향후 5년은 '非엔비디아' 중심의 새로운 AI 인프라 체계가 형성되는 시기가 될 것이며 리벨리온은 이 흐름을 주도하는 성봉장이 되겠다"고 밝혔다. 리벨리온은 2020년 설립 이후 고성능·고효율 국산 NPU를 개발하며 지난해 SK텔레콤의 반도체 자회사 사피온코리아와 합병했다. 국내 최초의 AI 반도체 유니콘 사례다. 올해 들어서는 Arm 등 해외 투자를 유치하며 기업 가치가 2조원에 이르렀다.

박성현 리벨리온 대표가 16일 경기 성남시 리벨리온 오피스에서 설립 5주년 미디어데이를 열고 글로벌 확장 전략을 발표하고 있다. 장희준 기자 AD 원본보기 아이콘

박 대표는 엔지니어로 인텔·스페이스X·모건스탠리 등을 거치면서 사업을 구상한 뒤 2020년 한국으로 들어왔다. 삼성전자·SK하이닉스를 중심으로 빠르게 성장하는 한국의 반도체 생태계가 가진 가능성을 본 것이다. 그는 "과거 메모리 반도체 시대에도 한국은 일본·유럽 등에 뒤진다고 저평가됐지만 결국 메모리 시장을 선도했다"며 "시스템 반도체에서도 성과를 내겠다는 일념으로 한국에 들어왔고, 이는 설립 이후 시간을 돌아봤을 때 가장 잘한 선택이라고 자부한다"고 강조했다.

박 대표는 "지난 5년은 글로벌 AI 인프라 시장이 어떤 기업을 차세대 NPU 파트너로 인정할지 가늠하던 시기였고, 리벨리온은 그 과정에서 선택받은 기업"이라고 했다. 핵심 성과로는 ▲글로벌 투자자와 핵심 통신·반도체 기업들의 전략적 투자 유치 ▲1세대 NPU 아톰의 성공적 양산 및 대규모 AI 서비스 상용화 ▲사피온코리아 합병을 통한 국내 최대 규모의 AI 반도체 스타트업 성장 ▲엔비디아 플래그십 그래픽처리장치(GPU)급 성능을 구현한 빅칩 리벨쿼드 개발 등을 꼽았다.

리벨리온은 글로벌 시장에서 NPU 등 새로운 하드웨어를 비롯해 오픈소스 소프트웨어·인터커넥트 등 주요 인프라 기술을 가진 플레이어가 참여하며 '대안적 AI 인프라 생태계'가 확대되고 있다고 분석했다. 여러 프로젝트에 기여하며 이례적 수준의 기술 성과를 입증한 데 더해 전략적 투자 확보로 글로벌 파트너십까지 확대한 만큼 차세대 시장의 핵심 플레이어로 자리매김하겠다는 구상이다.

박 대표는 "AI 인프라는 단기 성과로 판단할 수 없고 장기적인 대규모 투자를 바탕으로 생태계를 구축하고 그 일원으로서 가치를 창출하는 기업만 살아남을 수 있다"며 "리벨리온의 기술력과 글로벌 파트너십은 성장의 핵심 기반으로, 향후 국가 차원의 역할도 점점 중요해질 것"이라고 말했다.

박성현 리벨리온 대표가 16일 경기 성남시 리벨리온 오피스에서 설립 5주년 미디어데이를 열고 글로벌 확장 전략을 발표하고 있다. 장희준 기자 원본보기 아이콘

올해 10월 합류한 마샬 초이 최고사업책임자(CBO)는 리벨리온의 글로벌 진출 전략을 소개했다. 초이 CBO는 "미국·일본·중동·동남아 등 주요 지역의 정부 및 기업들이 AI 인프라 다변화를 적극 모색하고 있다"며 "리벨리온의 기술력과 제품 완성도는 엔비디아의 대안을 찾는 글로벌 고객들에 가장 경쟁력 있는 선택지가 될 것"이라고 강조했다. 그는 '첫 번째 쥐가 아니라 두 번째 쥐가 치즈를 얻는다'는 비유를 제시하며 "리벨리온은 시장이 명확해지는 시점에 가장 효율적인 제품을 내놓을 것"이라고 했다.

리벨리온은 2023년 아톰의 국내 첫 데이터센터 상용화에 이어 아톰맥스를 양산하며 SK텔레콤의 에이닷 통화녹음 요약 서비스 등 대규모 AI 서비스에 적용 중이다. 올해에는 칩렛 설계와 5세대 고대역폭메모리(HBM3E)를 적용한 차세대 제품 리벨쿼드를 선보이며 대규모 AI 데이터센터의 에너지 효율 및 고성능 수요에 대응하고 있다. 아울러 글로벌 반도체 기업, 소버린 AI 펀드 등 전략적 투자자와 협력하며 아람코 데이터센터를 비롯한 국내외 AI 생태계에서 기술 고도화 및 사업 확장을 가속하고 있다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>