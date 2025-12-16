본문 바로가기
KT&G, 연말 소외계층 지원 '상상나눔 On-情' 진행

구은모기자

입력2025.12.16 09:25

방경만 KT&G 사장 쪽방촌 방문 한파구호키트 전달

KT&G는 소외된 이웃들의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 '2025 KT&G 상상나눔 On-情(온정)' 활동을 전개하고 있다고 16일 밝혔다.


지난 15일 기후위기 취약계층을 위한 한파구호키트 나눔 봉사활동에서 방경만(앞줄 가운데) KT&G 사장과 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KT&G]

지난 15일 기후위기 취약계층을 위한 한파구호키트 나눔 봉사활동에서 방경만(앞줄 가운데) KT&G 사장과 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=KT&G]

해당 키트는 KT&G 임직원들이 참여한 패킹 봉사활동을 통해 준비됐으며, 겨울 모포·목도리·간편식 등으로 구성됐다. 마련된 한파구호키트는 도움이 필요한 돈의동 쪽방촌 400세대에게 전달될 예정이다.

'KT&G 상상나눔 On-情'은 연말 나눔 문화 확산을 위해 KT&G가 매년 진행 중인 사회공헌 프로그램이다. 지난 11월부터 KT&G 본사, 영업기관 및 제조공장, 그룹사가 마음을 모아 나눔행사, 봉사활동 등에 적극적으로 동참하며 지역사회에 온정을 전하고 있다.


올해 KT&G는 소멸위기 지역과 기후위기 취약계층 대상 지원을 강화하며, 전국 곳곳에서 총 6만여 장의 연탄, 4만 kg의 김장 김치, 8천 kg 이상의 쌀 등을 지역 내 어려운 이웃들에게 전달할 예정이다.


방경만 KT&G 사장은 "KT&G는 '함께 하는 기업'이라는 경영 이념 아래 이웃들의 따뜻한 연말을 위해 지원을 이어가고 있다"며 "앞으로도 기업시민으로서 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

