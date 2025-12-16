굿피플, 취약계층 2075세대에 1억원 상당 김장김치 나눔

굿피플(회장 이용기)은 국내 취약계층 2075세대에 총 1억 원 상당의 김장김치를 지원하는 '모두의 겨울나기' 사업을 진행한다고 16일 밝혔다.

굿피플은 도촌종합사회복지관에서 도촌종합사회복지관 관계자, 지역주민 등과 함께 김장김치를 담그고, 성남시 취약계층 500가정에 김장김치를 전달했다. 굿피플 AD 원본보기 아이콘

'모두의 겨울나기' 사업은 2020년부터 시작된 식사지원사업 '모두의 한끼'의 일환으로, 끼니를 챙기기 어려운 이웃들에게 양질의 식사를 제공하는 프로그램이다.

굿피플은 서울, 경기, 부산, 광양, 광주, 대구 등에서 12개 협력기관을 통해 오는 18일까지 지역사회 취약계층 2075세대에 가정당 10㎏씩 총 2075박스의 김장김치를 전할 예정이다.

전날 굿피플은 경기도 성남시에 위치한 도촌종합사회복지관에서 굿피플 이용기 회장, 도촌종합사회복지관 이종민 관장, 러브앤액츠 황선욱 이사장, 지역주민 등과 함께 김장김치를 담그고, 성남시 취약계층 500가정에 김장김치를 전달했다.

사진 왼쪽부터 이용기 굿피플 회장, 이종민 도촌종합사회복지관 관장, 황선욱 러브앤액츠 이사장이 도촌종합사회복지관에서 담근 김장김치를 성남시 취약계층 500가정에 김장김치를 전달하고 있다. 굿피플 원본보기 아이콘

이종민 도촌종합사회복지관 관장은 "이번 김장김치 지원은 높아진 물가 속에서 식비 부담이 큰 취약계층에게 전달돼 더욱 의미가 깊다"며 "정성 어린 나눔에 동참해 주신 굿피플에 감사드리며, 이번 지원이 이웃들의 겨울을 지켜주는 든든한 힘이 되기를 바란다"고 전했다.

이용기 굿피플 회장은 "'모두의 겨울나기' 행사를 통해 정성껏 마련한 김장김치가 우리 이웃들의 따뜻한 겨울 준비에 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 굿피플이 선한 영향력을 전하며 더 많은 이들과 온기를 나눌 수 있도록 관심과 응원을 부탁드린다"고 전했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>