사회
서울시민 '수도요금 전자고지'로 올해 9억원 아꼈다

배경환기자

입력2025.12.16 08:47

'전자고지·자동납부' 46만 가구 감면 혜택
2006년 도입 후 48억원… 이산화탄소 감축

서울시민이 수도요금 전자고지 서비스를 이용하면서 아낀 예산이 올해만 9억원에 달하는 것으로 나타났다.


서울시는 '수도요금 전자고지'로 올해 약 9억원, 2006년 수도요금 전자고지 도입 후 올해까지 절감한 금액은 총 48억원에 달한다고 16일 밝혔다.

서울시민이 '수도요금 전자고지' 서비스를 이용하면서 절약한 예산만 올해 9억원에 달한다. 2006년 수도요금 전자고지 도입 후 올해까지 절감한 금액은 총 48억원 규모다. 서울시

현재 '수도요금 전자고지' 이용 가구는 총 46만 가구다. 올해 약 7만2000가구가 신규 증가해 전자고지·자동납부 동시 신청에 따른 '첫 감면 혜택'으로 총 3억원 규모의 신규 감면이 이뤄졌다.

전자고지를 이용하면 매 납기 상수도 요금의 1%(가구당 감면액 200~1000원)를 감면받을 수 있다. 시는 올해 전자고지 요금 감면 혜택을 비롯해 자동납부 결합 감면, 간편결제 앱을 통한 신청·납부 등 이용 편의 정보가 확산되면서 전자고지 신청이 대폭 늘어난 것으로 보고 있다.


아울러 2021년부터 간편결제 앱(▲신한카드 ▲토스 ▲카카오페이 ▲하나페이)에서도 요금고지를 받을 수 있어 개인정보 보호 강화 및 종이 고지서 중심의 절차를 크게 덜었다. 전자고지 이용 시 종이 청구서보다 고지 내용을 1~2일 빨리 받아볼 수 있는 데다 분실 우려가 없어 개인정보 보호에도 유리하다.


서울시는 또 전자고지 확대로 올해 약 255만장의 종이 사용을 줄여 종이고지서 제작·인쇄·송달에 소요되는 예산 약 5억원과 이산화탄소(CO2) 약 9톤도 감축했다고 설명했다. 시는 가계 부담 완화는 물론 행정 비용·탄소 배출 저감 등 '수도요금 전자고지' 효과가 커지고 있는 만큼 수도요금 전자고지, 자동 납부를 보다 편리하게 신청할 수 있도록 운영해 나갈 방침이다.

이회승 서울아리수본부장은 "수도요금 전자고지가 시민 가계 부담을 덜어줄 뿐 아니라 종이 고지서 제작과 배송 과정에서 배출되는 탄소를 줄여주는 등 의미 있는 변화를 만들고 있다"며 "생활 속 작은 실천으로 큰 변화를 만들 수 있는 전자고지에 더 많은 시민이 동참할 수 있도록 힘써 나가겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
