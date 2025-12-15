본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경주 아이들 손으로 모은 나눔, 휴포레어린이집 바자회 수익 전액 기부

영남취재본부 최대억기자

입력2025.12.15 17:37

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경주시 협성휴포레용황아파트 단지 내에 위치한 휴포레어린이집(원장 김경희)의 교직원 및 원아 9명이 15일 이웃돕기 성금 106만2400원을 경주시청에 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다.


이번 성금은 원아들과 교직원이 직접 ESG바자회를 열어 중고 물품을 판매해 마련한 것이어서 더욱 의미가 깊다.

경주시 휴포레어린이집(원장 김경희)의 교직원 및 원아 9명이 15일 이웃돕기 성금 106만2400원을 경주시청에 기탁하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 경주시 제공

경주시 휴포레어린이집(원장 김경희)의 교직원 및 원아 9명이 15일 이웃돕기 성금 106만2400원을 경주시청에 기탁하고 기념 사진을 촬영하고 있다. 경주시 제공

AD
원본보기 아이콘

김경희 원장은 "아이들가 함께 나눔의 가치를 배우고 실천할 수 있어 뜻깊었다" 며 작은 정성이지만 도움이 필요한 이웃에게 따뜻함이 전달되길 바란다"고 밝혔다.

윤철용 복지정책과장은"어린이집 구성원 모두가 함께한 소중한 나눔에 깊이 감사드린다. 기탁해주신 성금은 어려운 이웃을 지원하는데 소중히 사용하겠다."고 전했다


이번에 기탁된 성금은 2026년 경북사회복지공동모금회를 통해 관내 취약계층에게 전달할 예정이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기